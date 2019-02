Bambini usati per nascondere e spacciare cocaina | 12 camorristi arrestati

Bambini usati per nascondere cocaina : 12 arresti a Napoli : Napoli, 14 feb., askanews, - Bambini usati per nascondere cocaina o per consegnarla ai clienti. I carabinieri di Torre Annunziata, a Napoli, hanno arrestato 12 persone coinvolte a vario titolo in ...

Napoli - Bambini usati per nascondere e consegnare la cocaina ai clienti : 12 arresti : bambini usati per nascondere cocaina o per consegnarla ai clienti: è quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che hanno arrestato 12 persone coinvolte a vario titolo in attività di traffico e spaccio di stupefacenti. A far scattare le indagini è stato l’omicidio di Mariano Bottari, avvenuto a Portici il 28 luglio 2014: dalle intercettazioni era emerso infatti il nome di un tale ...

Mafia - la Dia : “Clan sempre più giovani. I minori esercito di riserva della criminalità - Bambini usati per spaccio” : La paranza dei bambini è un’emergenza mentre le mafie hanno volti sempre più giovani. Una nuova frontiera della criminalità organizzata quella del reclutamento tra minori e adolescenti, diventata una “vera e propria deriva socio–criminale“. Lo scrive la Direzione investigativa antiMafia nella Relazione sull’attività del primo semestre 2018. Un dossier di più di 500 pagine in cui si evidenzia come ancora oggi le mafie ...