Addio A380 | Airbus fermerà la produzione del gigante dei cieli

Addio all'A380 - Emirates : resterà un pilastro della nostra flotta : Milano, 14 feb., askanews, - Il gigante dei cieli Airbus A380, l'aereo passeggeri a due piani più grande de mondo, non sarà più in produzione dal 2021 ma Emirates , il principale vettore aereo a ...

Addio all’A380 : Airbus cancella il superjumbo : Airbus A380 (foto ufficiale Airbus) Airbus dal 2022 non produrrà più l’A380, il gigante dei cieli. L’assemblaggio dell’aereo commerciale più grande al mondo attualmente in produzione verrà terminato a causa del costante declino degli ordinativi: in tutto finora 313 conferme da 13 compagnie aeree, con 234 aerei già consegnati. Il superjumbo A380, quattro motori, due piani e più di 500 passeggeri di capacità (fino a 850 nelle ...