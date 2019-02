Le parole più cercate su Google in Italia nel 2018 Ecco le statistiche ufficiali

Bussetti a professori e studenti del Sud : "Lavorate di più" . Sdegno del M5S : "parole inaccettabili" : "Per colmare il gap con le scuole del Nord, più sacrifici non più soldi". Presidi e sindacati insorgono: "Affermazioni razziste e offensive, non siamo nullafacenti". Polemica dal Pd a Fi: "Il ministro chieda scusa"

«Al Sud non servono più fondi - ma più impegno» : bufera sulle parole del ministro Bussetti ad Afragola : Perché politica è la responsabilità di una situazione di sperequazione tra cittadini italiani il cui diritto allo studio è garantito dalla nostra Costituzione, che lei come ministro è tenuto ad ...

Manuel - le prime parole dall'ospedale : «Io vado avanti. Tornerò più forte di prima» : «Sto bene. Non mi aspettavo tutto questo calore». Manuel Bortuzzo non si arrende. Il nuotatore colpito per errore l'altra sera, durante un regolemtneo di conti ad Acilia, e che...

Sanremo 2019 : le parole - e le frasi - più frequenti nei testi - : ... Occhi, Notte Nel 2016 le parole più frequenti sono Amore, Giorno, Vita Sanremo 2019: le parole più frequenti nei testi Amore - 59 volte Vedere e vedè - 38 volte Cuore - 30 volte Vita e Mondo - 27 ...

Ecco le parole chiave più ricercate su Google nel 2018 dagli italiani - : ll mondo dell'e-commerce è sempre più competitivo e risulta una sfida per le aziende, costringendole ad adattare le loro strategie di marketing a un mercato in continuo cambiamento. Nella Top 5 degli ...

La Lega liquida Silvio con 11 parole Nei piani di Salvini non c'è più Fi... : E' lapidaria la risposta della Lega a Silvio Berlusconi. "Non esistono alternative a questo governo, che durerà tutta la legislatura". Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, interpellato da Affaritaliani.it, liquida... Segui su affaritaliani.it

La sessuologa : “Dopo le parole del Papa un 10-15% dei credenti farà più sesso” : La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. Riguardo le parole di Papa Francesco (‘il sesso è un dono di Dio’), ha dichiarato: “E’ molto importante il fatto che il Papa ha avuto una posizione non restrittiva, non di chiusura e netta. Ha parlato dell’importanza dell’educazione sessuale nelle scuole e nelle famiglie sottolineando ...

Fabrizio Frizzi - Badoo - idraulico : le parole chiave più cercate e costose del 2018 : ll mondo dell'e-commerce è sempre più competitivo e risulta una sfida per le aziende, costringendole ad adattare le loro strategie di marketing a un mercato in continuo cambiamento. Ecco la Top 5 ...

Visibilità online? Queste le parole chiave più cercate secondo SEMrush #keywords : Chi lavora sul mondo online di sicuro presta moltissima attenzione al tema delle parole chiave, le KeyWords che utilizziamo più di frequente nelle ricerche sui motori ricerca e anche quelle più costose che vengono utilizzate per farsi conoscere. Così se siete curiosi di vedere nel 2018 quali siano le ricerche che sono andate per la migliore come ci rivale Google Stesso, SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della Visibilità online, ha ...

Claudio Amendola su Matteo Salvini : ‘Non è il politico più bravo - ma il più parac**o’. Leggi le sue parole : Claudio Amendola torna a commentare l’operato di Matteo Salvini, ai microfoni del programma di La7 “L’aria che tira”. Era marzo 2018, quando l’attore parlava nella medesima trasmissione, definendo il leader della Lega, a sorpresa, come... L'articolo Claudio Amendola su Matteo Salvini: ‘Non è il politico più bravo, ma il più parac**o’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Millenials : le 10 parole più usate nel 2018 : Neanche a dirlo, si tratta solamente di parole inglesi , visto che provengono praticamente dal mondo di internet . I giovani d'oggi quando, utilizzando un sito d'incontri on-line, trovano qualcuno ...

Addio di Higuain - parole durissime di Salvini contro il Pipita : “è un indegno - non si faccia più vedere” : Il vice Premier ha parlato dell’Addio di Higuain al Milan, lanciando una frecciata all’attaccante argentino “Sono contento che Higuain se ne sia andato. Non si faccia più vedere, si è comportato in modo indegno. Senza Higuain il Milan è più competitivo“. Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5. (Gmg/AdnKronos)L'articolo Addio di Higuain, parole durissime di Salvini contro il Pipita: “è un indegno, non si ...

Migranti - ora le parole non bastano più : l’opposizione deve “metterci il corpo” : Prima Rossella Muroni piazzandosi davanti ai pullman di Castelnuovo di porto, ora Magi, Fratoianni e Prestigiacomo, lo stesso PD che ne ha prontamente chiesto una commissione d'inchiesta sono la prova che Salvini va affrontato "mettendoci i corpi" e che l'opposizione forse ha capito che la vergogna è tutta lì fuori, bisogna mischiarsene, mostrarla, andarla a prendere, darle voce, dare un nome e un cognome a tutti quelli che oggi sono solo numeri ...

Amadeus si emoziona a Ora o mai più per le parole di Silvia Salemi : Silvia Salemi ammette: “Con Ora o mai più la Rai assolve al suo compito”. La reazione di Amadeus Puntata ricca di colpi di scena ma anche di emozioni quella di Ora o mai più di sabato 26 gennaio, la seconda dell’edizione 2019, che ha visto Silvia Salemi complimentarsi con la Rai per la trasmissione. Dopo la sua esibizione in coppia con la ‘coach’ Marcella Bella, la cantante di “A casa di Luca” ha infatti ...