Marco Marsilio è il nuovo governatore d’Abruzzo | grillini cancellati

Regionali Abruzzo : urne aperte fino alle 23. Sfida tra Marsilio - Legnini - Marcozzi e Flajani : ...in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, da Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni ...

Domenica il voto in Abruzzo : testa a testa tra Pd - M5S e centrodestra : chi sono Legnini - Marcozzi Marsilio : Marcozzi (M5S) gioca tutto sull’attacco alla precedente amministrazione, Legnini (Pd) punta sulla discontinuità col passato, e Marsilio (FdI) sulle infrastrutture

REGIONALI : Marco Marsilio INCONTRA IMPRENDITORI DELLA MARSICA : L'appuntamento è stato organizzato da Rosa Pestilli , candidata consigliere con la lista di Azione Politica che ha voluto approfondire insieme ai principali attori dell'economia territoriale ...

Sondaggi Swg - elezioni regionali in Abruzzo : Marsilio in testa - la Marcozzi lo insegue : Stando al Sondaggio commissionato da Fratelli d'Italia all’istituto di rilevazioni Sondaggistiche Swg, il senatore Marco Marsilio (FdI), candidato della coalizione di centrodestra per la presidenza della regione Abruzzo, sarebbe in testa con un buon margine di vantaggio sulla diretta concorrente, Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle, che lo starebbe continuando ad inseguire per recuperare lo svantaggio percentualistico. Al terzo posto poi ...

Regione Abruzzo - 4 in corsa per la presidenza - Legnini - Marsilio - Marcozzi e Flaiani : L'Aquila - Quattro candidati alla presidenza della Regione per complessive 16 liste alle elezioni abruzzesi del prossimo 10 febbraio. Per la coalizione di centrosinistra che è il candidato è l'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ex parlamentare e sottosegretario all'Economia con delega alla ricostruzione dell'Aquila, sostenuto da 8 liste: Pd, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-Leu, Legnini ...

Regione Abruzzo - 4 i in corsa per la presidenza - Legnini - Marsilio - Marcozzi e Flaiani : L'Aquila - Quattro candidati alla presidenza della Regione per complessive 16 liste alle elezioni abruzzesi del prossimo 10 febbraio. Per la coalizione di centrosinistra che è il candidato è l'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ex parlamentare e sottosegretario all'Economia con delega alla ricostruzione dell'Aquila, sostenuto da 8 liste: Pd, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-Leu, Legnini ...

Regionale Abruzzo - Marco Marsilio è il candidato del Centrodestra : L'Aquila - I leader del Centrodestra, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, hanno dato il via libera ufficiale alla candidatura di Marco Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia, alla presidenza della Regione Abruzzo per le elezioni del 10 febbraio 2019. "Il senatore Marsilio - recita una nota - è stato concordemente ritenuto il più idoneo a dare risposte adeguate alle attese della sua regione dopo i ...