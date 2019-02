Di Canio | ' Ronaldo è intelligentissimo | legge anche le situazioni dello spogliatoio'

Blastingnews

(Di lunedì 11 febbraio 2019) La Juventus, reduce da un periodo non brillante che l'ha vista protagonista di una sconfitta e del pari casalingo contro il Parma, è ritornata feroce ieri al Mapei Stadium e il Sassuolo ne ha fatto le spese: emiliani travolti (3-0). Ad aprire le danze è stato Sami Khedira, poi al 70' è arrivato il gol di Cristianoed infine Emre Can, appena entrato, ha posto il punto definitivo al match. CR7, dopo aver esultato con il solito "siuu", tornato sulla terra, si è messo la Dybala Mask indicando con il dito "la Joya", segno cheil portoghese ha capito il momento di disagio del numero 10 bianconero. Dybala, in questa stagione, ha segnato soltanto due reti in campionato e cinque in Champions League, magro bottino se paragonato a quello dell'annata precedente.Il pensiero di DisuSull'esultanza di CR7 ha voluto esprimere il proprio pensiero Paolo Di, presente ...