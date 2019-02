Allegri ritrova la sua Juve

Sampdoria - Saponara : 'Ora sarei pronto per il Milan. Vorrei ritrovare Allegri - su Quagliarella...' : Ho ancora tempo per dare tanto a questo sport e voglio solo guardare avanti. Allegri ? Fu lui a volermi, mi ha permesso di coronare un sogno e un giorno mi piacerebbe ritrovarlo '.

Juventus - per la partita di sabato Allegri ritrova Bernardeschi : Alex Sandro da valutare : Questa mattina, la Juve si è messa al lavoro in vista della partita contro la Fiorentina. Ovviamente chi è sceso in campo ieri contro il Valencia si è dedicato ad un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto una seduta in campo. A questa sessione hanno preso parte anche Federico Bernardeschi e Emre Can. Il tedesco ha lavorato parzialmente con il gruppo e il suo rientro si sta avvicinando. La Juventus, dunque, sta per ritrovare uomini ...