Ucciso un altro reporter in Messico

E' sceso da un'auto e ha sparato 8 volte colpendo a morte un giornalista radiofonico. E' successo in un ristorante dello Stato di Tabasco,. La vittima, Jesus Ramos Rodriguez, conduceva il giornaleradio della "99.9 FM" da 20 anni. E' il 2° cronistanel 2019 in,( 100dal 2000), uno dei Paesi più pericolosi per la professione giornalistica (dopo la Siria). Il 21 gennaio era statoRafael Murua, 34 anni, il direttore di una radio nello Stato di Bassa California del Sud Molti degli omicidi restano impuniti.(Di domenica 10 febbraio 2019)