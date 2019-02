Inter | Spalletti e il rinnovo di Icardi | un altro petardo a Marotta

Parma-Inter 0-1 - Spalletti : 'Si faccia chiarezza su Icardi' : Roma, 10 feb., askanews, - Nel quarto anticipo della 23a giornata di Serie A, l'Inter ritrova la via del gol e la prima vittoria del 2019. Al Tardini finisce 1-0 per i nerazzurri, grazie a un gol di ...

Inter - Icardi ora deve rinnovare : Spalletti manda un messaggio alla società : Inter Icardi – Adesso la società ha bisogno di risposte, Mauro Icardi deve rinnovare con l’Inter. Lo chiedono i tifosi, lo chiede l’allenatore: se ne parla da troppo tempo e, adesso, è arrivato il momento di mettere nero su bianco. “Le cose vanno chiarite, perché poi quando si lasciano le cose a metà si lasciano […] L'articolo Inter, Icardi ora deve rinnovare: Spalletti manda un messaggio alla società proviene da ...

Inter - Spalletti : ''Rinnovo Icardi? Situazione da chiarire in fretta'' : Un messaggio diretto al club, Luciano Spalletti si è soffermato sul rinnovo del contratto di Icardi e ha le idee chiare: ''Bisogna chiarire la Situazione in fretta''. L' Inter vince a Parma e trova ...

Inter - futuro Spalletti? Zhang ha già deciso : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , il presidente dell'Inter , Steven Zhang , ha già deciso il futuro della panchina nerazzurra. Addio a Spalletti e arrivo di Antonio Conte , identificato come il tecnico in grado di riportare i ...

Inter - la lacuna cronica e strutturale della squadra allenata da Spalletti : La Gazzetta dello Sport analizza la sfida tra Inter e Parma e spiega come l'assenza di un centrocampista di qualità sia il problema cronico dei nerazzurri. 'Spalletti conferma il 4-2-3-1, ma schierando un ...

L’Inter nel segno del Toro : Lautaro entra segna e salva Spalletti : L’Inter nel segno del Toro, entra segna e salva Spalletti, finalmente torna in campo Nainggolan: l’anima selvaggia capace di accendere la squadra, il trampolino per le punte che mancava.Il Ninja è stato l’unica scintilla di un primo tempo spento, ha trascinato la squadra anche a inizio ripresa, firmando il primo tiro in porta, e al 34’ ha innescato il gol­ partita di Lautaro, entrato due minuti prima.Ciò significa che Nainggolan e ...

VIDEO Parma-Inter 0-1 - Highlights e sintesi della partita. Lautaro Martinez “salva” Spalletti : Ci pensa Lautaro Martinez a togliere le castagne dal fuoco e siglare il gol partita da subentrato: Parma-Inter, anticipo della 23ma giornata della Serie A di calcio, viene risolta dall’attaccante nerazzurro, che si alza dalla panchina e va in gol per decretare il risultato finale di 0-1. Di seguito le immagini della gara. IL VIDEO DI Parma-Inter 0-1 CON IL GOL DECISIVO DI Lautaro ...

Inter – Spalletti sincero dopo la sfida col Parma : “Icardi? Dobbiamo chiarire dei problemi che ci portiamo dietro da tempo” : Spalletti analizza il match di questa sera dell’Inter contro il Parma: da Lautaro Martinez a Mauro Icardi, le parole dell’allenatore nerazzurro Un Inter non ancora brillante, ma sorridente, quella che oggi ha mandato al tappeto il Parma nell’anticipo del sabato sera della 23ª giornata di Serie A. Lautaro Martinez ha deciso il match, Interrompendo così il digiuno dei nerazzurri, che hanno conquistato oggi la prima vittoria ...

Inter - Spalletti : "Perisic ha reagito da grande campione - per Icardi si faccia chiarezza il prima possibile" : una vittoria importante che ti dà entusiamo e forza". Luciano Spalletti torna a respirare dopo il successo del l'Inter a Parma. "All'inizio abbiamo concesso un po' il pallino poi abbiamo preso ...

Parma-Inter - Spalletti : 'Icardi? Troppi discorsi - ci sono cose da chiarire' : L' Inter ritrova la vittoria, risultato che nel 2019 non era ancora arrivato. I nerazzurri battono il Parma 1-0 grazie ad un gol di Lautaro Martinez al 79' e interrompono così il digiuno salendo a ...

Parma-Inter - Spalletti : “Con Icardi corretto che si chiariscano alcune cose” : PARMA INTER 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria ottenuta contro il Parma: “Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati ordinati. Dobbiamo rimanere tranquilli, cerchiamo di mettere le nostre caratteristiche dentro la partita. A volte non ci riusciamo e si va sotto il […] L'articolo Parma-Inter, Spalletti: “Con Icardi corretto ...

Inter - Spalletti : "Grande partita di Perisic. Nainggolan - che vampate" : Luciano Spalletti ritrova la vittoria. La sua Inter non portava a casa i tre punti dal 2018. Non è stata sempre brillantissima, ma per oggi va bene così. "In alcuni momenti non sopportiamo la ...

Lautaro-gol salva Spalletti. L'Inter piega il Parma : 1-0. Tre punti - ossigeno puro : Con un gol di Lutaro Martinez al 35’della ripresa l’Inter espugna il Tardini e batte il Parma, allontanando per una sera i venti di crisi delle ultime settimane e salendo a 43 punti in classifica. Una partita sofferta per i nerazzurri, che centrano però l'obiettivo dei tre punti. Tre punti fondament

Parma-Inter - Spalletti : “Icardi e Lautaro insieme? Sono calciatori con le stesse caratteristiche” : Vittoria per l’Inter nella gara di campionato contro il Parma, ecco le dichiarazioni di Spalletti a DAZN: “abbiamo le potenzialità per sopperire alle difficoltà, dobbiamo rimanere tranquilli e mettere dentro la partita le nostre caratteristiche ed ogni tanto non ci riusciamo. Oggi siamo stati ordinati, il Parma ha provato a ‘mordere’ e non è abituato a fare questo. Inglese tiene bene il pallone, Gervinho è ...