Torino | corteo anarchici contro sgombero dell’Asilo occupato | 12 fermi Black bloc

Torino - scontri al corteo degli anarchici. Black bloc assaltano un bus di linea. FOTO : Torino, scontri al corteo degli anarchici. Black bloc assaltano un bus di linea. FOTO I partecipanti alla manifestazione contro lo sgombero dell'Asilo occupato hanno lanciato pietre, petardi e bottiglie e incendiato alcuni cassonetti. L’autista del pullman: "Sono saliti incappucciati sfasciando tutto. Tremo ancora". ...

Torino - i pugili scendono in strada e impediscono il corteo di Forza Nuova : I militanti di estrema destra avevano organizzato un presidio contro la mafia nigeriana. A impedirlo gli attivisti dello spazio popolare Pablo Neruda di Torino: "Nei quartieri non vogliamo né spacciatori né fascisti".Continua a leggere

Torino - tensioni a corteo anarchici : Si stanno registrando momenti di tensione al corteo degli anarchici partito nel tardo pomeriggio da Radio Blackout a seguito dello sgombero, questa mattina, dell'asilo occupato di via Alessandria a ...

Sì Tav in piazza a Torino - in corteo anche la Lega - : A due mesi dalla prima mobilitazione, il movimento per il sì alla Torino-Lione torna in piazza Castello. Presenti molti esponenti politici e amministratori. Il capogruppo del Carroccio alla Camera ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». Corteo anche a Torino : «Get up, stand up! Stand up for your rights!». Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb,...

A Torino corteo contro decreto sicurezza : corteo a Torino contro il decreto immigrazione e sicurezza . "contro un mondo di sorveglianza e paura. Lotta dura", la scritta che campeggia su uno striscione mostrato dal gruppo di manifestanti. Il corteo, partito da piazza Solferino, è stato promosso, hanno fatto sapere ...

Torino - tensione in centro per il corteo di duecento anarchici contro Salvini : Protestano contro il decreto sicurezza. Imbrattata una sede di Intesa SanPaolo. Un ampio schiaramento di polizia lungo il percorso

