Monster Hunter World e Geralt di Rivia si uniscono in 8 minuti di video gameplay crossover

Imperdibile offerta per Monster Hunter World : Monster Hunter World è stato certamente un gioco molto apprezzato dai giocatori, in recenti notizie abbiamo appreso che le copie distribuite in tutto il mondo e le vendite digitali hanno superato quota 6 milioni.Ora segnaliamo un'interessantissima offerta per il gioco di Capcom comparsa su Amazon. Tutti coloro che ancora non hanno messo mano a Monster Hunter World, possono fare loro il titolo in versione PS4 per soli 24,78 Euro, con uno sconto ...

Geralt di Rivia invade Monster Hunter : World e parte l'evento legato a The Witcher 3 : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, insieme a Capcom, invitano i giocatori di tutto il mondo a prendere parte ad una caccia di dimensioni epiche in Monster Hunter: World, con le missioni a tema The Witcher 3. Ecco il comunicato ufficiale:Il contenuto del crossover ruota attorno ad una nuova serie di missioni disponibili per tutti i giocatori di Monster Hunter: World che hanno raggiunto il 16esimo rango cacciatore ...

Il film di Monster Hunter ha una data di uscita : Come riporta Eurogamer.net, Sony Pictures ha annunciato che il film di Monster Hunter arriverà nei cinema il 4 settembre del prossimo anno.Questa data di lancio arriva dopo una lunga attesa; un film di Monster Hunter è stato segnalato per la prima volta nel 2012 ed è stato ufficializzato solo lo scorso anno da Capcom. Come ora sappiamo, sarà diretto dal regista di Resident Evil Paul W. S. Anderson e interpretato da Milla Jovovich, Diego Boneta, ...

Oltre 11 milioni di copie distribuite per Monster Hunter World : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che le distribuzioni totali in tutto il mondo e le vendite di download digitali per Monster Hunter: World hanno superato quota 11 milioni, l'annuncio proviene direttamente da Capcom.Il gioco aveva raggiunto alla fine di agosto 2018 10 milioni di unità. Secondo Capcom, la versione per PC pubblicata all'inizio di agosto del 2018 ha fornito un vantaggio sulle vendite del gioco.Monster Hunter: World è ...

Una mod aggiunge in Monster Hunter World la regina xenomorfo di Alien : A quanto pare Monster Hunter World ha un sacco di potenziale per quanto riguarda il modding. Anche se il gioco presenta una quantità rispettabile di mostri, i modder possono sostituire quelli esistenti con altri mostri / animali da film iconici. Lo abbiamo visto con la mod di Lion King e oggi vi presentiamo la mod dedicata ad Alien segnalata da DSOGaming.Il modder 'UberGrainy' ha pubblicato questa mod che sostituisce Xeno'jiiva con la regina ...

Geralt di Rivia sarà disponibile in Monster Hunter World da febbraio : Finalmente la già annunciata collaborazione tra Monster Hunter World e The Witcher ha una data di inizio, Capcom ha infatti annunciato che il protagonista della serie The Witcher verrà aggiunto in Monster Hunter World l'8 febbraio su PS4 (per le altre piattaforme bisognerà attendere).Come riporta VG247, questa collaborazione è stata annunciata l'anno scorso e Capcom ha assicurato che non si limiterà ad inserire soltanto il modello di Geralt nel ...

Monster Hunter World - in arrivo un evento con Geralt di Rivia : L'evento, che sarà totalmente gratuito per i possessori del gioco, partirà nelle prime settimane del 2019 e vedrà Geralt raggiungere il mondo di Monster Hunter World per cacciare alcuni mostri ...

Imperdibile offerta per Monster Hunter Generations - Ultimate : Se ancora non avete messo mano a Monster Hunter Generations Ultimate, il seguito di Monster Hunter Generations, abbiamo delle ottime notizie per voi.Infatti, su Amazon è comparsa un'interessantissima offerta dedicata al gioco per Nintendo Switch. Nello specifico, potete fare vostro il titolo al prezzo di 24,99 Euro, con uno sconto del 58% sul prezzo di partenza.Monster Hunter Generations Ultimate - Nintendo Switch.Read more…

Monster Hunter World : in arrivo domani su console una versione di prova ricca di contenuti : Se in qualche modo ancora non avete messo mano a uno dei migliori giochi cooperativi di quest'anno, vi segnaliamo che Monster Hunter: World sta ottenendo una grande versione di prova domani.La versione trial, come riporta VG247.com, contiene il gioco base senza alcun contenuto di espansione ma vi consente di sperimentare battute di caccia fino al livello di 3 stelle. In altre parole, ci sono un sacco di contenuti in offerta e potete provare ...

Monster Hunter World : nuove missioni e mostri con la nuova espansione Iceborne : Capcom ha da poco annunciato la nuova espansione per il suo Monster Hunter World, Iceborne. Si tratta di un DLC che introduce nuove quest e mostri, oltre che espandere la trama con una nuova campagna.Come riporta VG247, Iceborne è in parole povere l'espansione che i fan attendevano da tempo, il DLC espande il mondo di gioco introducendo nuovi nemici, missioni ed ambientazioni, inoltre sarà presente una modalità storia che si pone dopo gli eventi ...

Geralt va a caccia di mostri : il nuovo evento di Monster Hunter World è dedicato a The Witcher : Fresco di vittoria ai The Game Awards 2018 dove ha trionfato come miglior RPG, Monster Hunter: World continua a offrire ai giocatori nuovi contenuti a quasi un anno dalla sua uscita su console.Una nuova collaborazione tra Capcom e CD Projekt RED permette ai giocatori di Monster Hunter: World mettersi nei panni di Geralt di Rivia, un ammazzamostri professionista dotato di forza e riflessi sovrumani, che li porterà in una serie di missioni da ...