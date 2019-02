La storia di Eluana Englaro | dieci anni dopo

agi

(Di sabato 9 febbraio 2019) Eluana Englaro, morta a 3917 vissuti in stato vegetativo in seguito a un incidente stradale, ha riscritto assieme a suo papà Beppino ladel 'fine vita' in Italia, sia nelle coscienze che nelle leggi. La sera del 9 febbraio 2009, quando la notizia che aveva smesso di respirare raggelò il Senato mentre si discuteva di fermare l'epilogo voluto dai giudici con l'interruzione dell'alimentazione forzata, è cominciato il cammino che poi portò all'approvazione della legge sul biotestamento.Al padre di Eluana sono stati necessaridi lotta nelle aule di giustizia, undici processi e quindici sentenze della magistratura italiana e della Corte europea, per realizzare quella che riteneva fosse la volontà della figlia che, da ragazza, aveva contestato in classe un'insegnante perché aveva elogiato il coraggio di una sua coetanea tenuta in vita ...