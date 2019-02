Inter | il Barça apre alla trattativa per Rakitic ma potrebbe chiedere Skriniar RUMORS

Inter - Wanda in difesa di Icardi : "Tu non abbandoni la barca. E tornerai a galla" : 'Se non la ami quando perde, non amarla quando vince. I fischi li avevo già sentiti in questo stadio, li ho presi ovunque in carriera e non mi fanno effetto'. Così Mauro Icardi ha commentato sui ...

Migranti - ministero dell'Interno : calato il numero delle persone sbarcate : Il Dipartimento di pubblica sicurezza confronta i numeri degli arrivi in Italia in riferimento al primo mese dell'anno (1° gennaio - 1° febbraio) per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il report, disponibile sul sito del ministero dell'Interno fotografa una situazione tutt'altro che emergenziale. A fronte del lieve aumento degli arrivi nel 2018, 4.566 rispetto ai 4.531 del 2017, soltanto 202 sarebbero ufficialmente i Migranti sbarcati in Italia durante ...

Sea Watch - migranti sbarcati a Catania. Equipaggio Interrogato : Sea Watch, migranti sbarcati a Catania. Equipaggio interrogato Abbracci e strette di mano per i 47 passeggeri dell’Ong tedesca, battente bandiera olandese, all'attracco al porto. Al momento nessun sequestro dell’imbarcazione ma il comandante e i membri saranno sentiti dalla Procura Parole chiave: ...

il Parco Zoo Falconara sbarca alla Bit - la Borsa Internazionale del Turismo : Il Parco Zoo Falconara (Ancona) sbarca alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo, in programma negli spazi di Fieramilanocity dal 10 al 12 febbraio. Una prestigiosa vetrina per il giardino zoologico marchigiano, che, con circa 50 mila presenze l’anno, continua a registrare un’affluenza crescente di visitatori provenienti da tutta Italia. Ospite nel padiglione della Regione Marche dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio, il ...

Il Conservatorio Nicolini sbarca sul canale Internazionale Stingray Classica : Dal 2009 è regista e direttore artistico delle riprese dei concerti della Filarmonica della Scala, trasmessi a partire dal 2012 nei cinema di tutto il mondo con il progetto "MusicEmotion" e ancora ...

Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un Interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker : Al CES 2019 continuano a susseguirsi nuovi prodotti con a bordo Amazon Alexa e Google Assistant. Scopriamo gli ultimi tre della serie L'articolo Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker proviene da TuttoAndroid.

Migranti - Salvini conferma linea dura : “Finché sarò ministro dell’Interno i porti italiani resteranno chiusi. Qui non sbarca nessuno” : “Fino a quando sono ministro dell’Interno io i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi: non sbarca nessuno, in Italia si arriva chiedendo permesso e per favore e dicendo grazie”. Lo ha detto Matteo Salvini, in un comizio a l’Aquila, parlando della SeaWatch. Poi ha continuato: “Mi spiace se qualcuno da parte del Vaticano, oggi ho visto che la Cei ha invitato ad accogliere: abbiamo già accolto abbastanza, ...

Ex Inter Murillo a un passo dal Barça : ANSA, - ROMA, 19 DIC - Il difensore colombiano Jeison Murillo, ex Inter, è a un passo dal Barcellona. Lo riferiscono il 'Mundo Deportivo' e l'emittente RAC1, certi del fatto che sarà proprio questo ...

Social network - l’Inter sbarca ufficialmente su TikTok : Il club nerazzurro sbarca sulla piattaforma per la creazione e la condivisione di video brevi disponibile in 150 Paesi e in 75 lingue. L'articolo Social network, l’Inter sbarca ufficialmente su TikTok è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Social network - l’Inter sbarca ufficialmente su TikTok : Il club nerazzurro sbarca sulla piattaforma per la creazione e la condivisione di video brevi disponibile in 150 Paesi e in 75 lingue. L'articolo Social network, l’Inter sbarca ufficialmente su TikTok è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Social - l’Inter sbarca ufficialmente su TikTok : Il club nerazzurro sbarca sulla piattaforma per la creazione e la condivisione di video brevi disponibile in 150 Paesi e in 75 lingue. L'articolo Social, l’Inter sbarca ufficialmente su TikTok è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Ausilio : 'PSV partita più importante degli ultimi 6 anni - ma a 10 punti comunque soddisfatti. Il Barça...' : Il direttore sportivo dell' Inter Piero Ausilio , Intervistato da Sky Sport, ha parlato a pochi minuti dal match contro il PSV. Queste le sue parole: 'Abbiamo aspettato tanto tempo questa sfida. Per noi è una grande occasione: dobbiamo arrivare a dieci punti e fare il ...

Inter-Psv LIVE - palo di Perisic. Intanto Barça in vantaggio : 6′ – D’Ambrosio! Asamoah ancora al cross e colpo di testa conseguente del terzino, che finisce a lato. Intanto IL BARCELLONA È IN vantaggio AL “CAMP NOU”. 5′ – Perisic! Brozovic recupera la sfera e serve Icardi. Il centravanti argentino effettua un gran servizio per Perisic, che arriva in corsa e colpisce di testa: Zoet tocca e il pallone finisce sul palo. 4′ – Asamoah! Il laterale ...

Brutto presagio per l'Inter : il Tottenham baby batte il Barca ed elimina i nerazzurri : Arrivano brutti segnali da Barcellona per l' Inter . In Youth League la squadra primavera del Tottenham ha vinto 2-0 contro i catalani, già qualificati, e ha eliminato i nerazzurri vincenti 3-0 sul ...