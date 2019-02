Gotham 5 | la prima apparizione di Batman al Tca ha il volto di David Mazouz

Blastingnews

: @firebreather419 Vabbè come sempre la gente non smette mai di lamentarsi prima ancora di vedere le cose?? e infatti… - amelljvbett : @firebreather419 Vabbè come sempre la gente non smette mai di lamentarsi prima ancora di vedere le cose?? e infatti… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Come ogni anno, al TCA (Television Critics Association) winter press tour, le maggiori emittenti televisive americane e canadesi tra gennaio e febbraio possono presentare i loro show di punta, mostrando video e rilasciando interviste alla stampa. In queste settimane il canale Fox ha fatto visionare ai giornalisti alcune scene tratte dal finale di, la serie che va in onda dal 2014 e che si avvia alla conclusione con la quinta stagione.In quattro edizioni abbiamo assistito alla crescita di Bruce Wayne da ragazzino impaurito a giovane coraggioso, consapevole di essere destinato a diventare il salvatore della città, e alla nascita dei celebri nemici del Cavaliere Oscuro. Il 14 febbraio andrà in onda il sesto episodio della quinta stagione e saremo a metà del percorso che ci porterà al finale, durante il quale finalmente si assisterà all'atteso arrivo di. Al TCA, secondo le ...