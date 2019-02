Fiorentina | Lafont | ' Strappato un buon pari contro una big Mi ispiro a tre portieri'

Fiorentina -Napoli 0-0 gli azzurri sbattono su Lafont - la Juve può allungare : FIRENZE - Il Franchi si conferma crocevia importante nella corsa scudetto. Se nella scorsa stagione il ko per 3-0 aveva spento i sogni tricolore del Napoli, anche il pareggio a reti bianche di questo ...

Fiorentina -Napoli : 0-0 La diretta Lafont salva la porta : La Fiorentina lascia in panchina Simeone per la sfida al Napoli. Titolare, al suo posto, Gerson. Il Napoli, invece, sceglie l'undicii titolare al momento. Segui la diretta

Live Fiorentina -Napoli 0-0 Miracolo di Lafont su Zielinski : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Fenomeno Lafont - il portiere della Fiorentina studia da grande : La 16^ giornata del campionato di Serie A ha visto il netto successo della Fiorentina sul campo del Milan, la squadra di Stefano Pioli ha dimostrato la superiorità nonostante i problemi di formazioni della squadra di Gennaro Gattuso. Tre punti d’oro e meritati per la Fiorentina ed importante scatto in classifica che apre scenari per la seconda parte di stagione, grande prestazione di Chiesa ed autore del gol del successo. Ma la ...