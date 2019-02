Fed Cup 2019 | Svizzera-Italia 0-2 | Camila Giorgi piegata da Viktorija Golubic in tre set

Fed Cup – Disastro Italia! Perde anche Camila Giorgi : l’azzurra illude - poi fallisce la rimonta contro Golubic : Dopo il ko di Sara Errani, anche Camila Giorgi Perde il proprio singolare: la tennista azzurra si arrende in 3 set a Golubic. Svizzera in vantaggio 2-0 contro l’Italia Sabato di Fed Cup amaro per l’Italia. Nelle due sfide dei singolari sono arrivate altrettante sconfitte. Prima è toccato a Sara Errani, al rientro in campo, Perdere contro Belinda Bencic. Poi è stata la volta di Camila Giorgi, la vera speranza azzurra, nella sfida che sulla ...

Tennis - Fed Cup 2019 : Svizzera-Italia 1-0 - Belinda Bencic supera in due set Sara Errani : La Svizzera si porta sull’1-0 nella sfida del World Group II di Fed Cup. Sul cemento di Biel, Belinda Bencic regala il primo punto alla sua nazionale, superando in due set Sara Errani con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Bella prestazione della numero uno elvetica, che ha fatto valere un miglior stato di forma rispetto ad una Errani che rientrava proprio oggi dopo la lunga squalifica per doping. I soliti ...

Fed Cup – Italia - Tathiana Garbin suona la carica : “Svizzera forte - ma noi con Errani e Giorgi in più” : Tathiana Garbin, capitana dell’Italia di Fed Cup, analizza la situazione delle azzurre alla vigilia della sfida contro la Svizzera: con Errani e Giorgi in più le elvetiche non fanno paura Nella mattinata di domani, l’Italia femminile affronterà la Svizzera nella sfida di Fed Cup valevole per il World Group II. Un match delicato per le azzurre, contro avversarie giovani ma con una grande tradizione alle spalle. Tathiana Garbin, ...

Tennis - Fed Cup 2019 : nella prima giornata di Svizzera-Italia esami probanti per Sara Errani e Camila Giorgi : Il sorteggio della sfida di Fed Cup tra Svizzera ed Italia ha decretato che Sara Errani debba tornare subito in campo: per l’azzurra però l’ostacolo (ma essendo la numero 2 italiana era prevedibile) è subito impegnativo dato che “Sarita” incontrerà sul veloce indoor di Biel la quotata Belinda Bencic. L’elvetica, tornata tra le prime 50 al mondo dopo aver superato un paio di stagioni segnate da seri problemi al polso ...

