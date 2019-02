Centra quattro auto parcheggiate con il suo suv | l' incidente di un 25enne di Olbia

galluraoggi

: Carambola in via Lombardia. Suv centra quattro auto. - olbianova : Carambola in via Lombardia. Suv centra quattro auto. -

(Di sabato 9 febbraio 2019) L'ieri in via Lombardia a. Forse un colpo di sonno, una banale disattenzione o un bicchiere di troppo all'origine dell'avvenuto ieri sera, poco dopo mezzanotte, in via ...