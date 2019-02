Astaldi | per il salvataggio è corsa contro il tempo

BORSA MILANO negativa - balzo Bper - male Unipol - netto calo Astaldi - Salini : La produzione industriale di dicembre più debole delle attese aumenta il rischio che il 2019 sia un anno di sostanziale stagnazione per l'economia. ** L'indice FTSE Mib perde lo 0,65%, l'ALLSHARE lo ...

Piazza Affari : giornata nera in Borsa per Astaldi : Ribasso scomposto per il general contractor , che esibisce una perdita secca del 4,11% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Astaldi - Tribunale autorizza finanziamento per 75 milioni di euro a Fortress : Buone nuove per Astaldi . Il Contractor ha ricevuto l'autorizzazione a contrarre un finanziamento di EUR 75 milioni prededucibile ai sensi dell'art. 111, l.f., funzionale al perseguimento dell'...

Astaldi presenta istanza per finanziamento da 75 milioni : Astaldi ha presentato istanza per la richiesta di autorizzazione "in via d'urgenza" per un finanziamento pari a 75 milioni di euro con "finalità ponte" fino alla scadenza del termine per il deposito ...