Apex Legends è un toccasana per EA

Apex Legends : Come rianimare i compagni di squadra : A differenza di altri Battle Royale Free to Play, Apex Legends è incentrato sulla co-operazione. Per sopravvivere nel vasto mondo di gioco bisogna co-operare con i compagni di squadra, rianimandoli o resuscitandoli in caso di morte. Come rianimare in compagni di squadra in Apex Legends Se avete intenzione di giocare al Free to Play Apex Legends, dovete tenere bene a mente che a differenza di altri Battle Royale, morire nel gioco non ...

Apex Legends : Uno sviluppatore svela la presenza di un Easter Eggs dedicato al suo cane scomparso : Quando si lavora ad un gioco è inevitabile inserire degli Easter Eggs al suo interno, sia per invogliare i giocatori ad esplorare gli scenari alla loro ricerca che per omaggiare giochi, film e quanto altro ancora. Nel recente Apex Legends “Free to Play Battle Royale di Respawn Entertainment” , è stato inserito un Easter Eggs da parte dello sviluppatore Jason McCord, il quale commemora il suo cane recentemente ...

Come scaricare il Free to Play Apex Legends su PC - PS4 e Xbox One : Da qualche giorno è disponibile il Free to Play Apex Legends su PC, Xbox One e PS4. Cosa si intende per Free to Play, dove si scarica Apex Legends? Presto detto! Per Free to Play si intende un gioco GRATIS la cui monetizzazione deriva dalle microtransazioni. In altre parole potete scaricare e giocare GRATIS Apex Legends ma sono previsti acquisti in gioco con denaro reale, i quali naturalmente sono opzionali. Con denaro reale ...

Due eroi di Apex Legends sono personaggi LGBTQ : EA e Respawn hanno confermato che due personaggi giocabili nel loro nuovo battle royale free-to-play, Apex Legends, sono membri della comunità LGBTQ.Nelle pagine di EA dedicate ai personaggi è stato confermato che Makoa Gibraltar ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri dopo che i suoi genitori hanno salvato "lui e il suo ragazzo" da una colata di fango mentre la coppia era fuori a fare un giro sulla motocicletta rubata al padre.In ...

Apex Legends raggiunge quota 10 milioni di giocatori dopo appena tre giorni dal lancio : Sembra proprio che il lancio a sorpresa di Apex Legends sia stata la decisione più giusta: solo tre giorni dopo il lancio, il gioco ha raggiunto 10 milioni di giocatori. Fortnite, in confronto, ha impiegato due settimane per raggiungere lo stesso traguardo, riporta The Verge."Sapevamo che sarebbe stato rischioso mandare il franchise in questa direzione e fare un lancio a sorpresa", ha scritto il CEO di Respawn Vince Zampella in un post sul blog. ...

Apex Legends svolta sul competitivo - in arrivo i match classificati? : Indubbiamente un compito non facile quello del quale è stato investito Apex Legends da parte di Electronic Arts: quello di confrontarsi con i mostri del genere Battle Royale, rispettivamente Fortnite e PUBG (tra gli altri, ndr), mattatori indiscussi della scena, e farli capitolare a suon di feature inserite nel suo gameplay. I primi risultati emersi da Twitch sembrano alquanto incoraggianti sotto questo punto di vista, con il titolo di Epic ...

Apex Legends : i dataminer hanno scovato dei file relativi ad una modalità classificata : Secondo alcuni dati scovati dai dataminer, Apex Legends potrebbe presto vedere l'introduzione di una modalità classificata. Come riporta VG247, l'utente Twitter StoutFN_ ha condiviso un post dove afferma che presto potrebbe essere introdotta una modalità classificata all'interno di Apex Legends, free-to-play battle royale di EA. Al momento però vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute cautele, in quanto non ci sono ancora state ...

La roadmap di Apex Legends mostra 4 stagioni di eventi : Apex Legends è stato lanciato a sorpresa il 4 febbraio e ha già oltre 1 milione di giocatori unici. Ma in pochi giorni gli utenti Reddit hanno individuato una tabella di marcia per il primo anno di contenuti del gioco, riporta Polygon.A partire da marzo, i giocatori potranno acquistare un battle pass per Apex Legends. Questo sembra seguire l'esempio di Fortnite abbastanza da vicino, con nuove skin e livelli che possono essere guadagnati solo ...

Sorprendente Apex Legends - cosa ne pensa il creatore di PUBG? : È un periodo indubbiamente rovente per il genere Battle Royale, con Apex Legends che va ad inserirsi all'interno di un panorama in costante espansione quantitativa e qualitativa. Il nuovo titolo targato Electronic Arts lancia di fatto la sfida ai veri e propri mostri sacri del settore, i vari Fortnite e PUBG, e i numeri fatti registrare sul noto sito di streaming Twitch fanno impallidire anche i più scettici: si parla di visualizzazioni ...

Apex Legends batte Fortnite su Twitch : i numeri di un successo? : Da due giorni Apex Legends ha contagiato le nostre PlayStation 4 e Xbox One. Così come gli schermi dei nostri PC da gaming. Il nuovo Battle Royale di Respawn Entertainment è stato infatti lanciato a sorpresa dagli stessi autori della saga FPS Titanfall lo scorso 4 febbraio, da scaricare subito dopo l'annuncio - trovate i link in questo articolo! Per altro in via del tutto gratuita e, sulla console Sony, senza dover essere necessariamente ...

Apex Legends raggiunge il notevole traguardo di 2.5 milioni di giocatori in un giorno : Durante l'ultima riunione con gli investitori, EA ha annunciato tramite un post su Twitter che Apex Legends (free-to-play ambientato nell'universo di Titanfall) ha raggiunto la cifra di 2.5 milioni di giocatori in un solo giornoCome riporta DSOG, l'annuncio e pubblicazione di Apex Legends sono stati qualcosa di inaspettato e a parte qualche piccolo problema di ottimizzazione si può tranquillamente affermare che il battle royale di Respawn non ha ...

Alle 21 : 30 giochiamo in diretta ad Apex Legends - l'interessante battle royale dei creatori di Titanfall : È sicuramente il gioco del momento e la buona accoglienza di pubblico (con più di un milione di giocatori in appena otto ore dal lancio), insieme Alle ottime impressione di una buona fetta di addetti ai lavori ne sono sicuramente una conferma. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di Apex Legends.Il battle royale free-to-play ambientato nell'universo di Titanfall, sviluppato da Respawn Entertainment e lanciato a sorpresa su PC (Origin), PS4 e Xbox ...

Gli sviluppatori di Titanfall ci spiegano il perché dell'assenza dei Titani in Apex Legends : Apex Legends è il nuovo free-to-play battle royale ambientato nell'universo di Titanfall ad opera dei ragazzi di Respawn Entertainment, pur sapendo che si tratta di due serie differenti tra loro viene naturale domandarsi dove siano finiti i piloti ed i Titani. Come riporta PC Gamer, l'executive producer di Respawn Entertainment Drew McCoy ha dichiarato durante una recente intervista, che semplicemente la presenza di piloti e Titani avrebbe ...