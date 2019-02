orizzontescuola

: Silverstri e il contenuto pedagogico della sua canzone. Lettera - Orizzonte Scuola - PresidenteApei : Silverstri e il contenuto pedagogico della sua canzone. Lettera - Orizzonte Scuola - orizzontescuola : Silverstri e il contenuto pedagogico della sua canzone. Lettera -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) La pedagogia scienza dell'educazione è messa a lato perchè non funzionale al profitto. Infatti, in quanto motore di trasformazione del mondo esterno al bambino, La Pedagogia non emette diagnosi o ...