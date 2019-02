Sea Watch | vendetta di Macron sui migranti | La Francia non li prende più

Sea Watch : Viminale - la Francia non prenderà più i migranti : La Francia "cambia idea" e "non vuole più" migranti della Sea Watch: è quanto si apprende da fonti del Viminale, cui Parigi ha fatto sapere di voler “prendere solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici”. La Francia - spiegano le stesse fonti - ha aggiunto che appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci in alcuni paesi africani a partire dal Senegal. ...

Sea Watch - dietrofront della Francia sui migranti. Il Viminale : "Non vogliono più i clandestini" : Parigi prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione ma appoggerà l'Italia per il rimpatrio dei senegalesi irregolari

Sea Watch - Viminale : “Dietrofront di Parigi - non prende migranti economici. Anche i francesi non vogliono clandestini” : La Francia, come la Germania, si era detta pronta ad accogliere 50 migranti a bordo della Sea Watch, che il 31 gennaio è arrivata in porto a Catania dopo essere rimasta 8 giorni fermi davanti al porto di Siracusa. Ma ora, fa sapere il Viminale, Parigi ha cambiato idea e ha fatto sapere al Viminale che “prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici e ha aggiunto che appoggerà l’Italia per chiedere ...

Sea Watch - Diciotti e immigrati - Matteo Salvini : "Ecco cosa dicono i rifugiati". Il video choc : "Questo i tigì non ve lo mostreranno", scrive Matteo Salvini sul suo profilo Twitter pubblicando un video girato nel centro immigrati di Castelnuovo di porto. "In tanti sono contenti di andare via, freddo, cibo no buono", sottolinea il ministro dell'Interno. E ironizza: "Dedicato a chi diceva Salvin

Migranti - Linardi (Sea Watch) : “C’è accanimento da parte delle autorità verso attività di salvataggio in mare” : “La direzione politica dominante in questo momento sta letteralmente affondando lo stato di diritto e il diritto alla vita”. È durissima Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch Italia in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Nei giorni scorsi il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha messo nero su bianco che nell’operato della Ong in merito al salvataggio di 47 Migranti, non c’è stata “alcuna rilevanza penale”. Linardi racconta ...

Migranti - la denuncia di Sea Watch : 'Pronti a ripartire - ma governo fa ostruzionismo' : La Sea Watch 3 'è pronta a ripartire nel giro di mezz'ora', ma da parte dell'Italia c'è un 'ostruzionismo' che ha il solo obiettivo di impedire...

Sea Watch - Fratoianni : “Il governo ha mentito”. Orfini : “Nostre politiche con la Libia sono state fallimentari” : “Siamo di fronte a un governo, che con esponenti di primo piano, ha mentito al paese”. Esordisce così il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, durante una conferenza stampa indetta da Sea Watch, a seguito delle comunicazione giunte dalla procura di Catania, a firma del procuratore Carmelo Zuccaro, secondo il quale nell’ultimo salvataggio di 47 migranti “non c’è alcuna rilevanza penale” da parte della Ong. “Il governo a reti ...

Una barca di bugie su Sea Watch : I nomi di Matteo Salvini e Danilo Toninelli saltano fuori solo poche volte, ma è chiaro che sono i due ministri i convitati di pietra della conferenza stampa organizzata stamattina dalla ong tedesca Sea Watch. L’intento è fare definitivamente chiarezza su tutta la vicenda, diventata oggetto di tante

Migranti : Sea Watch - 'Non partono dalla Libia perché ci sono onde alte due metri' : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Questo è il motivo per cui oggi non ci sono partenze dalla Libia: onde alte oltre due metri. Ci meritiamo, tutti, una discussione basata sulla verità". Così, su Twitter, la ong Sea watch. "Mentre la propaganda parla di 'no ong, no partenze', la Procura di Catania ricon

Sea Watch : pronti a ripartire per prestare soccorso a migranti : Roma – La nave Sea Watch 3, ancora ferma nel porto di Catania, e’ pronta a “ripartire” per prestare ancora soccorso ai migranti nel Mediterraneo. Lo dice la portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi, durante una conferenza stampa a Montecitorio, invitando le autorita’ italiane a “non trattare la Sea Watch 3 come una nave commerciale perche’ altrimenti e’ evidente una volonta’ di accanimento nei ...

Caso Diciotti : Sea Watch - 'su Salvini a processo speriamo in decisione giusta' : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - "Non voglio entrare nel merito della richiesta di processo nei confronti del ministro Salvini, sicuramente è stata una situazione paradossale, gravissima, che si sta perpetrando di nuovo. E lo abbiamo visto nei giorni scorsi con la Sea Watch". Lo ha detto all'Adnkronos

Migranti : Sea Watch - 'Toninelli non è competente - solo illazioni su yacht' : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - "Non perdiamo altro tempo a rispondere alle illazioni del ministro Toninelli che si basano sulla mancanza di competenza". Così, all'Adnkronos, Giorgia Linardi, portavoce della Sea watch, replicando a distanza al ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli. Nei giorn

Migranti : Sea Watch - al via lavori adeguamento su nave ferma a Catania : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - Sono iniziati questa mattina i lavori di adeguamento sulla nave Sea watch ormeggiata al porto di Catania e bloccata a causa del fermo amministrativo deciso dalla Guardia costiera. "Abbiamo fatto venire un'agenzia ispettiva internazionale che possa verificare quali sono

Caso Sea Watch - Roberto Fico : le persone vanno sempre salvate : L'articolo Caso Sea watch, Roberto Fico: le persone vanno sempre salvate proviene da ILFOGLIETTONE.IT.