Roma | Di Francesco | Grande reazione della squadra

Kolarov chiede scusa ai tifosi della Roma - Di Francesco : “ha fatto un grande gesto” : “Siamo Partiti molto bene, poi abbiamo avuto un po’ di calo perchè loro si sono giocati il tutto per tutto. Poi siamo rientrati bene nel secondo, potevamo fare qualche gol in più ma mi auguro ce li siamo tenuti per la partita di martedì che è importantissima”. Sono le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma ai microfoni di Sky Sport dopo l’importante successo contro il Chievo. Sul rapporto ...

Live Chievo-Roma 0-0 Di Francesco punta su Dzeko : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo...

Roma. Out Olsen e Manolas - Di Francesco punta su Mirante e Marcano : La Roma è chiamata a rispondere alla vittoria della Lazio. Questa sera alle 20.30 allo stadio Bentegodi di Verona, i

La crisi di Inter e Roma : per Di Francesco e Spalletti è l'ora della verità : Stasera la Roma a Verona, contro il Chievo, domani l'Inter a Parma. Un antipasto prima delle sfide europee con Porto, martedì in Champions, e Rapid Vienna, giovedì in Europa League,. Poi ne sapremo di ...

Roma - i convocati di Di Francesco per il Chievo : out Olsen e Manolas - c'è Jesus : Roma - Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico della Roma Di Francesco per la trasferta di Verona contro il Chievo . Assenze pesanti in difesa, dove saranno out Olsen e Manolas . I convocati - ...

Roma - Di Francesco : "Olsen e Manolas out - spero di averli per il Porto. Zaniolo gioca ancora" : La Roma dovrà fare a meno di Olsen e Manolas nella trasferta di Verona contro il Chievo. Lo ha annunciato Di Francesco alla vigilia: "Olsen ha accusato problemi al polpaccio, Manolas ha un fastidio al ...

Chievo Roma - Eusebio Di Francesco in conferenza stampa LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 2 minuti fa Sarà Abisso di Palermo ad arbitrare Chievo Verona-Roma. Bottegoni-Prenna i suoi assistenti, Piscopo quarto uomo. Al Var Pairetto di Nichelino, assistito da ...