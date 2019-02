Roma | Casapound in piazza del Campidoglio contro sgombero

Roma - passa mozione per lo sgombero di CasaPound : L'assemblea capitolina approva un documento che impegna la sindaca Virginia Raggi a predisporre la cacciata dei neofascisti dall'edificio che occupano abusivamente. A votare a favore Pd e Movimento 5 Stelle I camerati abusivi di CasaPound: parenti e amici vivono gratis nel centro di Roma " CasaPound non paga neppure le bollette: debiti per centinaia di migliaia di euro " Svastica e malavita a Roma: ecco l'inchiesta che ha portato ...

Per Salvini la sede di Casapound a Roma sarà sgomberata - ma non subito : "Prima stabili pericolanti o sotto sequestro" : Il giorno dopo la mozione del Campidoglio sullo sgombero dello stabile occupato da Casapound a Roma Matteo Salvini interviene per dire che sì, gli occupanti saranno mandati via, ma non immediatamente. "Tutti gli immobili occupati abusivamente verranno sgomberati. C'è un criterio oggettivo e non politico: ci sono immobili pericolanti e immobili sottoposti a sequestro giudiziario - ha risposto ai cronisti che gli chiedono se il ...

È stato chiesto lo sgombero immediato dello stabile occupato da CasaPound a Roma : L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, a prima firma del consigliere Pd Giovanni Zannola, che chiede lo sgombero dello stabile di via Napoleone III occupato dal CasaPound. Oltre ai Dem ha votato a favore anche il gruppo del M5s. Il documento chiede alla sindaca Virginia Raggi di intervenire presso il Ministero degli Interni e preso il Prefetto/Questore affinché, si legge nella mozione, sia predisposto "lo sgombero immediato ...

Roma - sì del Campidoglio allo sgombero di Casapound : C"è l"ok dell"Assemblea capitolina alla mozione presentata dal consigliere del Pd Giovanni Zannola per chiedere "lo sgombero immediato" di Casapound. Il provvedimento è stato approvato con un"insolita alleanza fra Dem e pentastellati, ed esorta la sindaca, Virginia Raggi, a fare pressioni su Viminale, Questura e Prefettura per liberare l"immobile occupato di via Napoleone III, che dal dicembre del 2003 ospita la sede del movimento politico di ...

Roma - sì allo sgombero di Casapound : il Campidoglio approva la mozione Pd : L'assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi "ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore" affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell'edificio di Via Napoleone 111 illegalmente occupato dall'associazione Casapound Italia". Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di centrodestra.

Sassari. Saluto Romano a funerale del professore : 23 attivisti di CasaPound indagati : Per tre volte nella chiesa di San Giuseppe aveva risuonato il richiamo “camerata Giampiero Todini” e per tre volte era arrivata la risposta “presente” proferita da alcuni “camerati” schierati col braccio alzato per l’ultimo Saluto al docente di Storia del Diritto italiano. Ora rischiano il processo.Continua a leggere