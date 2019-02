Pensioni | sindacati | ‘Quota 100 non aiuta a superare la legge Fornero’

Pensioni - sindacati : 'Quota 100 non basta - serve riforma strutturale' : Le domande di prepensionamento con il famigerato meccanismo della Quota 100 sono arrivate a circa 24 mila con una maggiore affluenza nel Sud Italia mentre il Fondo Monetario Internazionale avanza le sue critiche verso le misure bandiera contenute nel maxi decreto che al momento è in Senato per la conversione legge. Le polemiche sono accese anche dalle tre sigle confederali Cgil, Cisl e Uil visto che, dal canto loro, la Quota 100 voluta dalla ...

Pensioni - Quota 100 non basta per i sindacati : obiettivo incrementare numero beneficiari : Quota 100 è un’opportunità per chi ha carriere continue ed è un ulteriore passo in avanti per reintrodurre la flessibilità in uscita, ma non basta. Lo hanno detto all’unisono in audizione al Senato le tre principali sigle sindacali: Cigl, Cisl e Uil. Ma in cosa pecca (secondo le parti sociali) la Quota 100 e quali potrebbero essere le modifiche migliorative da apportare al decreto, affinché la riforma Pensioni 2019 possa divenire maggiormente ...

Pensioni - sindacati contro il governo : quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne : La norma sull'accesso alla pensione anticipata con quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne perch difficilmente riescono a totalizzare almeno 38 anni di contributi. I sindacati hanno ...

Riforma Pensioni - sindacati e comitati in pressing per gli esclusi dalla Q100 : Sulle nuove pensioni anticipate emergono le perplessità dei sindacati, che ritengono insufficienti le misure di flessibilità approvate dal Governo all'interno del "decretone" e chiedono di essere convocati con urgenza per poter avviare un tavolo di discussione. Nel frattempo arrivano importanti novità anche dai comitati degli esodati, in particolare per il caso della valorizzazione del lavoro di cura e per la salvaguardia dei lavoratori ...

Pensioni e LdB - per i sindacati la quota 100 non basta : La quota 100 non è ancora diventata operativa (mancando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), ma nonostante ciò non ha mancato di sollevare critiche. A dimostrare la propria perplessità ci sono anche i sindacati, che non hanno mai nascosto il fatto di ritenere l'opzione non sufficiente per superare finalmente le rigidità della legge Fornero. Non sorprende quindi che le ultime dichiarazioni in arrivo sottolineino l'importanza di nuovi ...

Pensioni e LdB - su Quota 100 e RdC i sindacati chiedono correzioni : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 19 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni da parte dei rappresentanti della piattaforma sindacale. Cgil, Cisl e Uil chiedono infatti al Governo una convocazione al fine di discutere i provvedimenti portati avanti con il decreto attuativo e di effettuare profonde correzioni sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza. Mentre tra le principali critiche emerge il mancato superamento della legge ...

Pensioni e LdB2019 - su minime e quota 100 sindacati e opposizione ancora in pressing : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 gennaio 2019 vedono arrivare conferme dalla maggioranza in merito alla decisione di proseguire con nuovi risparmi sulla politica, dopo il taglio ai vitalizi ed alle Pensioni d'oro. Nel frattempo dall'opposizione si mettono in dubbio le promesse del Governo in merito all'innalzamento degli assegni minimi, alla quota 100 ed alle Pensioni di cittadinanza, mentre si appoggiano i sindacati sulle richieste ...

Tagli Pensioni : sindacati in fermento - il governo studia modifiche per accedere a Quota100 : Le ultime notizie sulle pensioni riguardano anche l'attesa del maxi decreto che dovrebbe arrivare entro la metà del gennaio 2019. La riforma più attesa è quella che riguarda quota 100 che andrebbe a sostituire la legge Fornero. Il governo sta studiando se modificare uno dei requisiti per accedere a quota 100: facciamo riferimento all'età anagrafica che potrebbe scendere a 59 anni, anziché 62. Numerose sono state le proteste per i Tagli alle ...

Il 4 gennaio dalle ore 10.30 alle 12 - i sindacati in piazza contro i tagli alla rivalutazione delle Pensioni previsti dalla Finanziaria : Anche i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Messina sono contro la politica a cui piace parlare di reddito di cittadinanza, ma non dice nulla sulla necessità di rilanciare una legge ...

Pensioni - Cgil reclama confronto Governo-sindacati prima di Decreto : Prevista per i prossimi giorni l'approvazione del Decreto legge sulle Pensioni , annunciato appunto come riforma della Fornero in materia Pensionistica. Per la Cgil sarebbe un grave errore se il ...

Ultime notizie sul Lavoro : riforma Pensioni - sindacati e Governo : Scopri la sezione tematica de IlSussidiario dedicata alle Ultime notizie aggiornate sul Lavoro: dalla riforma delle pensioni, alle riforme del Governo in tema di Lavoro e sindacati

Pensioni flessibili : Governo su quota 100 - minoranza all'attacco e sindacati in piazza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 29 dicembre 2018 vedono crescere il pressing dei sindacati sul Governo in merito al tema dei tagli alle rivalutazioni degli assegni. Un confronto che però registra la decisa replica dell'esecutivo, che ricorda comunque la presenza di aumenti per tutti gli italiani. Nel frattempo prosegue anche la stesura del decreto riguardante le Pensioni anticipate tramite quota 100, oltre allo stop dell'Aspettativa di ...

Pensioni Quota 100 e LdB2019 : nuovo ok anche dal Mef - ma i sindacati scendono in piazza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 dicembre 2018 continuano a registrare un dibattito politico molto acceso, con un forte antagonismo tra le dichiarazioni della maggioranza e dell'opposizione. Se dal Governo si conferma la bontà della Manovra ed in particolare degli interventi di riforma della previdenza (con l'avvio della Quota 100 e l'aumento delle minime), dalla minoranza si parla di promesse tradite e si evidenzia la necessità di ...

Pensioni quota 100 e RdC in LdB 2019 : il Governo esulta - i sindacati si mobilitano : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 dicembre 2018 vedono emergere la soddisfazione del Governo per la Manovra in corso di approvazione ed i nuovi provvedimenti di welfare, tra cui la quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Mentre dai sindacati e dall'opposizione continua una forte critica rispetto alla natura della legge di bilancio ed alle relative coperture. Infine, dal CODS si continua a seguire l'iter parlamentare pur evidenziando la ...