Meteo Carnevale Viareggio

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Sabato 9 Febbraio prenderà il via l’edizione 2019 deldiAl mattino dalle 11:00 prenderà il via la cerimonia d’apertura, con la sfilata dei Carri in miniatura dell’Associazione Carri in Miniatura.Alle ore 16:00 con il classico triplice colpo di cannone avrà inizio il primo Corso Mascherato. Sfileranno sui Viali a Mare: 9 carri di prima categoria, 5 di seconda, 9 mascherate in gruppo, 8 maschere isolate, 3 maschere fuori concorso e le pedane aggregative.CondizioniPreviste Piovaschi Il tempo risulterà nuvoloso al mattino con qualche sporadica schiarita, bassa la probabilità di piogge.Dal pomeriggio le nubi si faranno più compatte e saranno possibili delle deboli precipitazioni intermittenti.In serata ancora precipitazioni di debole entità a carattere sparso. Temperature tra i 6°C e i 12°CL'articolo ...