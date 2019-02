La curano per l' influenza | ma era un tumore alla bocca

Blastingnews

(Di sabato 9 febbraio 2019)curato per. Siamo di fronte ad un ennesimo caso di malasanità che ha visto come protagonista di questo increscioso episodio una donna residente in Sudafrica. Clara van Heerden, questo è il nome della paziente curata dai medici nel 2016 come se avesse una banalema che invece era affetta da un graveche si è diffusomascella e ai linfonodi.Le condizioni di salute della paziente Secondo le dichiarazioni del portavoce dell'ospedale, nel quale è stato commesso questo errore clamoroso, la situazione della paziente è sotto osservazione, dichiarando ancora che le sue condizioni risultano riservate. Un'indagine interna, in relazione all’incredibile vicenda, è stata aperta dalle autorità giudiziarie, per far luce e individuare, al più presto, i responsabili che sono intervenuti nella diagnosi superficiale e completamente inadeguata ...