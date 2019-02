Il “Minimo Solare” è arrivato | ecco come potrebbe influenzare il clima della Terra

Il Sole è in “letargo” : senza macchie da oltre una settimana - segnale di “Minimo Solare” : Sulla superficie del Sole non si osservano macchie solari da oltre una settimana: un segnale che conferma la fase di minimo solare in corso, un periodo che non va sottovalutato. Attività solare e minimo solare L’attività solare viene misurata in base al numero di macchie solari che compaiono in modo ciclico sulla superficie della nostra stella. Il minimo solare è il periodo di minore attività del Sole nel ciclo solare: durante questo periodo, ...