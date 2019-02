Il graffio di Noemi profana l’intensità di Irama ne La ragazza con il cuore di latta

optimaitalia

: RT @idajo94: IL GRAFFIO DI NOEMI È STATO LA CILIEGINA SULLA TORTA, B R I V I D I #Sanremo2019 - Arca_di_Noemi : RT @idajo94: IL GRAFFIO DI NOEMI È STATO LA CILIEGINA SULLA TORTA, B R I V I D I #Sanremo2019 - hiseyesocean : RT @idajo94: IL GRAFFIO DI NOEMI È STATO LA CILIEGINA SULLA TORTA, B R I V I D I #Sanremo2019 - make_a_stash_ : RT @idajo94: IL GRAFFIO DI NOEMI È STATO LA CILIEGINA SULLA TORTA, B R I V I D I #Sanremo2019 -

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Ildipiace a molti ma su Lacon ildidivide.è stata scelta daper duettare con lui nella serata di venerdì 8 febbraio, dedicata all'esecuzione dei brani sanremesi in duetto con un ospite. La scelta diè apparsa sorprendente sin da subito, un azzardo per niente scontato che avrebbe potuto aggiungere effettivamente al pezzo un tocco in più. Quel tocco in più c'è stato ma solo a tratti.Il risultato è un duetto che divide: se è vero che la voce graffiante diha impreziosito il pezzo, c'è da dire che i vocalizzi della cantante e il suo personale stile interpretativo hanno contribuito are la profondità e l'intensità di un testo importante come quello realizzato per Lacon ildi.Un pezzo importante, profondo, l'interpretazione dinon sempre impeccabile ma sicuramente vera. L'emozione ...