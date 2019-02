Il duetto di Ultimo con Fabrizio Moro influenzato a Sanremo 2019 | I tuoi particolari

optimaitalia

(Di sabato 9 febbraio 2019)Ildiconha proposto al pubblico una versione inedita de I, brano in gara e tra i favoriti per la vittoria, oltre che tra i più ascoltati in streaming e scaricati su iTunes di questa edizione. I due cantautori romani si sono ritrovati insieme sullo stesso palco nella serata dei duetti di venerdì 8 febbraio a suggellare un'amicizia e una collaborazione artistica che va avanti già da qualche anno.In molti ricorderanno che lo scorso anno i due hanno inciso il brano L'eternità (Il mio quartiere), nuova versione della canzone omonima già contenuta nel disco L'inizio di, ma reincisa con una nuova strofa scritta dal giovane cantautore.I due sono anche i vincitori ancora in carica del Festival di: nel 2018ha trionfato con Non mi avete fatto niente, insieme a Ermal Meta, al termine di una ...