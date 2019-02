Combinata Sci | mondiali di Are Brignone | ' Dispiace per il 6° posto'

Mondiali Sci - Wendy Holdener si conferma in Combinata - solo sesta Brignone : Tutto sommato è un'occasione sprecata da parte dell'azzurra , che nelle ultime tre combinate della Coppa del Mondo, stagioni 2017 e 2018; in quella in corso non s'è ancora disputata una, essendo ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Wendy Holdener si conferma campionessa nella Combinata. Sesta Federica Brignone : Wendy Holdener conquista la medaglia d’oro in combinata ai Mondiali di sci alpino 2019 ad Are, bissando il titolo di St. Moritz 2017. La svizzera, che in questo format vanta anche il bronzo olimpico a PyeongChang 2018, si conferma dunque una grande specialista di una gara che, con ogni probabilità, sparirà già a partire dal prossimo anno per lasciar spazio al parallelo. La classe 1993, grande favorita della vigilia grazie all’assenza ...

Mondiali Sci 2019 – Wendy Holdener si prende l’oro nella Combinata femminile - solo sesta la Brignone : Niente da fare per l’azzurra, che non riesce a salire sul podio dopo lo slalom di questo pomeriggio Wendy Holdener vince la medaglia d’oro nella combinata femminile dei Mondiali di sci alpino, in corso di svolgimento ad Are. La svizzera sbaraglia la concorrenza grazie ad una prova perfetta nello slalom, che le permette di balzare davanti a tutte le proprie avversarie. Una medaglia d’oro meritatissima, che arriva con soli ...

Mondiali sci - Combinata femminile : in discesa Siebenhofer davanti a tutte - Brignone sesta : Ad Are si assegna la terza medaglia, la seconda femminile. Nella discesa il primo posto lo guadagna l'austriaca Siebenhofer, che non è una specialista in slalom, ma sicuramente ci proverà per il podio.

Mondiali Sci 2019 – La Combinata si apre nel segno della Siebenhofer - Federica Brignone sesta dopo la discesa : L’austriaca in testa dopo la discesa, Holdener e Vlhova si difendono e puntano al ribaltone. Podio possibile per Federica Brignone C’è Ramona Siebenhofer al comando della combinata mondiale dopo la discesa, ma immaginarla ancora lì al termine dello slalom che comporrà la classifica definitiva è davvero difficile. L’austriaca, velocista pura, ha un centesimo di vantaggio su Ilha Stuhec, altra specialista come lei, e 6 su ...