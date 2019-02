Clima | 100 studenti a Firenze per l’evento anti-effetto serra

Scioglimento ghiacci - nel 2100 sarà caos Climatico : gli esperti lanciano l'allarme : La situazione climatica è davvero grave e (per l'ennesima volta) gli esperti lanciano un allarme preoccupante. Se i gas serra non saranno ridotti nel giro di brevissimo tempo (e ormai più nessuno crede alle facili promesse di una politica sorda a simili questioni), le riserve di ghiaccio di Antartide e Groenlandia andranno incontro a un progressivo Scioglimento. Questo condurrà a un clima molto più variabile e i fenomeni estremi, già molto più ...

Entro il 2100 il Clima nel caos per lo scioglimento dei ghiacci : Lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio in Antartide e Groenlandia contribuir , Entro il 2100, a rendere il clima ancora pi variabile di quanto non lo sia attualmente, con una maggiore frequenza ...

Cambiamenti Clima - entro il 2100 metà degli oceani cambierà colore : Roma, 5 feb., askanews, - Una distesa di oceani dalle tinte blu e verdi sempre più accese, con sfumature di colore sempre più brillanti. È l'aspetto che avranno le acque terrestri secondo una nuova ...

Clima - studio : 100% di energie rinnovabili al 2050 per centrare il target di +1 - 5°C : Il modello Climatico One Earth elaborato da un team di esperti della University of Technology Sydney, del German Aerospace Center e della University of Melbourne, ha consentito di rilevare che per rimanere al di sotto dell’aumento di temperatura di 1,5°C, target indicato nell’Accordo di Parigi, è necessario raggiungere l’obiettivo 100% di energie rinnovabili entro la metà del secolo. “Dopo due anni a sostegno di un team ...

COP26 in Italia - Pecoraro Scanio : “Vittoria dei 100.000 firmatari della petizione #SalvailClima” : Successo della petizione, lanciata su Change.org dall’ex Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, per sostenere la candidatura dell’Italia come Paese ospitante della COP26 nel 2020. Dopo aver superato 100.000 firme in pochi giorni, oggi la vittoria della mobilitazione. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha ufficializzato a Katowice, dove è attualmente in corso la Cop24, la candidatura del nostro Paese ad ...

Cop26 - petizione ‘#SalvailClima’ per proporre la candidatura dell’Italia ottiene 100mila adesioni : Mentre in Polonia è in corso il vertice sul clima, la petizione, lanciata dall'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, affinché l'Italia ospiti la Cop24, ha raggiunto in una settimana 100mila adesioni, che verranno oggi consegnate al sottosegretario all'Ambiente Salvatore Micillo. Ma perché è così importante che il nostro Paese ospiti il vertice nel 2020?Continua a leggere

Clima - lo studio : con le attuali politiche il riscaldamento aumenterà di 3°C entro il 2100? : “Se tutti i governi raggiungeranno i loro obiettivi Climatici, largamente insufficienti, il mondo vedrà un riscaldamento di 3°C entro il 2100, il doppio del limite di 1,5°C concordato a Parigi tre anni fa”. E’ quanto rivela l’aggiornamento annuale del Climate Action Tracker, consegnato oggi alla Cop24 di Katowice, in Polonia. Secondo il consorzio composto da tre società di ricerca, tuttavia, dagli accordi di Parigi ci ...