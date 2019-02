Anche Guaidó si appella al Papa in tv Vaticano | non è una richiesta formale 

Venezuela : Anche Guaidò si appella Papa : 16.20 anche il presidente autoproclamato del Venezuela Guaidò si appella al Papa. In precedenza, era stato Maduro a richiedere la mediazione del Pontefice. "Faccio appello a tutti quelli che possono aiutarci, come il Santo Padre, per collaborare alla fine dell'usurpazione, per un governo di transizione, per portare a elezioni veramente libere,al più presto", dice Guaidò in un'intervista. "Sarei felice di ricevere il Papa nel nostro Paese". ...

Lettera di Maduro - il Papa : serve Anche la richiesta di Guaidó : Chiarisce che per un’azione diplomatica della Santa Sede in Venezuela non è sufficiente la volontà di uno solo. Dunque la Lettera che Maduro ha mandato al Vaticano non basta: occorre anche una richiesta di intervento da parte della corrente di Guaidó. Papa Francesco lo spiega sul volo di ritorno da Abu Dhabi, al termine della visita di tre giorni ...

Venezuela - Alessandro Di Battista insultato Anche da Guaidò : "Perché è soltanto un ignorante" : Sul caso-Venezula, l'Italia, complici le forzature grilline e di Alessandro Di Battista in particolare a favore del dittatore comunista Nicolas Maduro, non riesce a prendere posizione. Un'altra grana per il governo: Lega e M5s riescono a battibeccare anche per Caracas. Ma, si diceva, Di Battista. Co

Venezuela in piazza - Maduro : "Il colpo di stato è fallito" e ringrazia Anche Roma | Guaidò : il dittatore è rimasto solo : Un generale dell'Aeronautica si schiera con Guaidò e dichiara: "Pronti due aerei per il presidente, è ora che se ne vada". Ma Maduro esulta davanti a un corteo di militari: "Hanno già perso e non se rendono conto"

Venezuela - Anche il generale dell'aeronautica contro Maduro : "Guaidó è il nostro presidente - difendiamolo" : Il governo del presidente Nicolás Maduro, perde un altro pezzo. In queste ore di scontri di piazza, anche un generale dell'aeronautica Venezuelana, Francisco Esteban Yanez Rodriguez, direttore della Pianificazione strategica dell'alto comando militare dell'Aviazione bolivariana, si è schierato con Juan Guaidò, il giovane leader 35enne autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela in attesa di nuove elezioni.Il discorso contro Maduro"Sono ...

Venezuela - Ue riconosce Guaidò come presidente. Scintille Lega-M5S. Anche il Pd è diviso : La risoluzione del Parlamento Ue è passata con 439 voti a favore, 104 contrari e 88 astensioni. Tra gli astenuti, gli eurodeputati M5S e leghisti e 5 del Pd. Presidente del Parlamento Ue: "Spiace che Movimento 5 Stelle Europa, Lega e molti del Pd si siano astenuti, senza schierarsi contro la dittatura di Nicolas Maduro". .Continua a leggere

L'Italia è sola in Europa Anche sul riconoscimento di Guaidó : Il Parlamento europeo ha riconosciuto Juan Guaidó come legittimo presidente del Venezuela, con il decisivo impulso del presidente Antonio Tajani, ma con l'astensione dei due partiti del nostro governo (oltre a qualche altro esponente del Pd). Eppure, fino a ieri, M5s e Lega avevano manifestato idee

Venezuela - Guaidò chiama la piazza e ringrazia Macron - Merkel - SAnchez : Il leader dell'opposizione Venezuelana autoproclamatosi presidente ad interim Juan Guaidò chiama la popolazione a due nuove mobilitazioni, e intervistato da Le Figaro, ringrazia Macron, Merkel e ...

Venezuela - la Russia 'Colpo di stato degli Usa'. L Ue 'Elezioni o nuove azioni - Anche su Guaidò presidente' : L'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, ha ribadito la posizione espressa già due giorni fa, sollecitando 'con forza la tenuta urgente di elezioni presidenziali libere, ...

Venezuela - Macron - SAnchez e Merkel lanciano un ultimatum : “Elezioni entro 8 giorni o riconosciamo Guaidò presidente” : Convocare elezioni “eque, libere, trasparenti e democratiche” entro otto giorni oppure Francia, Spagna e Germania riconosceranno Juan Guaidò come presidente del Venezuela. È l’ultimatum a lanciato unanimemente dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier spagnolo Pedro Sanchez e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel a Nicolas Maduro. Una posizione a cui potrebbero unirsi presto anche altri Paesi. I leader europei ...