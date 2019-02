Sanremo | Il Volo e i 10 anni di carriera

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della seconda serata : bocciati i tre ragazzi de Il Volo - meno male invece che è tornata Michelle Hunziker – FOTO : Michelle Hunziker: 9 – Quando Claudio Bisio ha annunciato che Michelle Hunziker non sarebbe stata presente all’Ariston perché a letto con l’influenza ci siamo rimasti tutti un po’ male. meno male che poi si è rivelato tutto uno scherzo, così Michelle ha potuto lustrarci gli occhi sfoggiando un bellissimo (e insolito nel suo genere) abito di Armani Privé. Corpino nero senza spalline in paillettes strapless, ampia gonna a ...

Le pagelle della seconda serata di Sanremo : Bertè 7 - 5 - Il Volo 2 : ACHILLE LAURO – Un alieno a Sanremo. Lo presentano come un trapper e invece stupisce tutti con un rock 'n' roll che fa battere il piedino anche al solitamente mummificato pubblico dell'Ariston. Diverte, si diverte e colpisce nel segno con un pezzo iperbolico e citazionista, che avrebbe potuto presentare Vasco Rossi se fosse nato nel 1990. Vita Spericolata 2.0. 8EINAR – Si presenta a Sanremo dopo aver vinto la serata dei Giovani, ma ...

Sanremo 2019 - il tradimento di Valentina Allegri alle spalle di Pier de Il volo : cita Renga : Si consuma il primo vero tradimento dietro le quinte di Sanremo. Valentina allegri, figlia dell'allenatore della Juventus Massimiliano, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di Piero de Il volo, in gara quest'anno al Festival. Peccato però che la ragazza abbia scelto come dida

Sanremo 2019 - scaletta seconda serata/ Cantanti e ospiti del 6 febbraio : si inizia con Achille Lauro e Il Volo : Sanremo 2019, scaletta seconda serata 6 febbrai, Cantanti e ospiti. Grande attesa per l'arrivo di Marco Mengoni e Tom Walker.

Il Volo dall’attico Monina a Sanremo sul testo di Musica Che Resta (video) : “Gianna Nannini aveva scritto ‘amore spogliati’ ma…” : Tornati all'Ariston con un brano che Resta nella scia di Grande Amore, alla vigilia del debutto del 5 febbraio i ragazzi de Il Volo si sono intrattenuti con Michele Monina nel suo attico a Sanremo per parlare del ritorno al Festival, delle loro aspirazioni e dei loro (per certi versi inaspettati) gusti Musicali. Il giornalista e critico Musicale ospita a turno i Big di quest'edizione del Festival per parlare della loro esperienza all'Ariston, ...

Il Volo fa una rivelazione su Sanremo : “Vincere non sarà…” : Il Volo torna al Festival di Sanremo per un motivo speciale Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il Volo, sono tornati al Festival di Sanremo. Il loro brano “La musica che resta” ha incantato il palco dell’Ariston tanto da spingere Claudio Bisio ieri sera a trattenere i tre cantanti per permettergli di prendere tutto l’applauso della platea. Sulle pagine del settimanale Chi, i tre ragazzi del ...

Sanremo 2019 - il Volo a Casa Billboard : “Ecco i nostri ricordi più belli al Festival” : Quest’anno lo speciale FQ Magazine si avvale della collaborazione con Billboard, uno dei player più famosi a livello internazionale nel mondo della musica, sbarcato da poco in Italia, inserendo nello speciale clip e video con i contenuti di Casa Billboard, un format video con interviste agli artisti partecipanti al Festival fatte da Stefano Fisico e Margherita Devalle, nota speaker di Radio Popolare. Il contenuto esteso di Casa ...

Sanremo - gaffe Claudio Bisio con Andrea Bocelli : quel gesto involontario in diretta : FUNWEEK.IT - Sanremo non sarebbe Sanremo se ogni tanto conduttori e cantanti non commettessero qualche gaffe: è successo ieri a Claudio Bisio con Andrea Bocelli, salito sul palco...

Festival di Sanremo resoconto prima puntata : Il Volo e Nek promossi - critiche per l'audio : Il 69° Festival di Sanremo ha ufficialmente aperto i battenti ieri 5 febbraio sotto la conduzione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele, supportati dal direttore artistico Claudio Baglioni. Tutti i 24 Big in gara si sono esibiti in una puntata che ha concesso poco spazio ai siparietti comici di Bisio e Raffaele, limitatosi più che altro a qualche sovrapposizione di voce durante la presentazione dei vari concorrenti. La serata è stata un ...

Dopofestival Sanremo 2019 - gaffe di Anna Foglietta : scivolone in diretta : gaffe al Dopofestival di Sanremo 2019 di Anna Foglietta: ecco cosa è successo La gaffe di Anna Foglietta non è passata inosservata. E come avrebbe potuto essere altrimenti? La conduttrice del Dopofestival di Sanremo 2019 ha scritto su una lavagnetta un messaggio con un errore grammaticale. Un orrore, per il popolo di Twitter, che l’ha bersagliata. […] L'articolo Dopofestival Sanremo 2019, gaffe di Anna Foglietta: scivolone in diretta ...

Sanremo 2019 - le pagelle finali dei cantanti : Cristicchi da applausi - super Bertè - Renga promosso - deludono Il Volo ed Einar : Segui su leggo.it in diretta l'esibizione sul palco dell'Ariston dei cantanti del Festival di Sanremo 2019. Live tutte le performance con le pagelle di ogni cantante durante la prima...

Sanremo 2019 - le pagelle di C.R. & Friends : per Il Volo una media del “4” - Cristicchi convince - Ultimo non mette tutti d’accordo : Quando Cristiano Ronaldo ha accettato di scrivere le pagelle per noi non potevamo crederci. Uno dice, “va be ma cosa c’entra Cristiano Ronaldo con la musica”? E questa è una sottigliezza perché alcuni potrebbero rispondere che anche Sanremo c’entra poco con la musica. Semmai, con la televisione. Comunque, a pensarci bene, forse non era Cristiano Ronaldo. Incredibile come le amnesie temporanee arrivino all’improvviso ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Lo scivolone di Virginia Raffaele sul look di Bisio : “È lo stesso dei Casamonica - li salutiamo” – FOTO E VIDEO : Alle 20.47 va in onda la sigla dell’eurovisione. Il segnale è chiaro: Sanremo 2019 è iniziato. “Voglio andar viaaa“, cantano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sopra a una pedana. Lo penseranno pure alcuni telespettatori? Forse. Poi il trio scende la scalinata in religioso silenzio e l’emozione è palpabile. Le prime parole sono del dittatore Baglioni: “Ho il piacere ...