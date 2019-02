Sandro Mazzola | ' Bisogna dire che la Juve è più forte e vincerà'

Inter - Sandro Mazzola : 'Dissi no alla Juve per mio papà Valentino' : L'ex capitano e dirigente dell'Inter, Sandro Mazzola ha dichiarato in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport nel giorno del 100esimo anniversario dalla nascita di suo padre Valentino, scomparso nella tragedia del grande Torino a Superga: 'Mamma si era risposata con Piero, persona eccezionale. Lei non ...

100 anni di Valentino Mazzola. Il ricordo di Sandro : 'Seppi della tragedia dal fornaio - scappai via in lacrime' : Inoltre, sabato 26 gennaio, il giorno del Centenario, Sky Sport seguirà in diretta, fin dal primo pomeriggio, l'evento organizzato allo Stadio Filadelfia di Torino con immagini e ospiti.

Sandro Mazzola : "Papà ha insegnato il rispetto e la voglia di vincere" : Ma era un altro mondo, a mio avviso non si possono fare paragoni". Mazzola, bandiera dell'Inter con cui ha giocato dal 1960 al 1977 collezionando 565 presenze e 158 reti, fa un paragone tra l'aria ...