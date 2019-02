Lazio | assalto alla Champions

Lazio - attenta : il Cardiff potrebbe provare l'ultimo assalto per Wesley : Attenzione a Wesley . Tare lo ha puntato, vuole portarlo alla Lazio, lo sta aspettando a giugno ma attenzione al Cardiff. La tragedia di Emiliano Sala ha colpito il mondo del calcio, e ha stravolto i piani di mercato della squadra gallese. MERCATO Lazio - Secondo il sito Het Nieuwsblad il Cardiff City avrebbe offerto 20 milioni di euro al Bruges per l'attaccante ...

Lazio-Juventus : Immobile guida l'assalto - CR7 cerca il gol per Georgina : Serata di gala all'Olimpico, che si prepara ad ospitare Lazio-Juventus. Un posticipo da cui passano punti importanti, vuoi per ribadire la supremazia in vetta o per mandare un messaggio alle ...

Scontri festa Lazio - il retroscena shock : “ecco il momento dell’assalto” : Notte di tensione a Roma durante e dopo la festa per i 119 anni della Lazio, una serata di festa che si è trasformata in ben altro. Nel dettaglio 300 tifosi hanno attaccato gli agenti di polizia del Reparto Mobile di Roma nel quartiere Prati. “Intorno alla mezzanotte su via Cola di Rienzo – racconta all’Adnkronos Andrea Cecchini, presidente del sindacato di polizia ‘Italia Celere’ – un fronte di 300 ...

Lazio - che sgarbo alla Roma : assalto a Malcom! : Calciomercato – Malcom potrebbe passare da promesso sposo della Roma a nuovo innesto dei rivali storici della Lazio La Lazio si sta muovendo sul mercato, alla ricerca di un calciatore che possa dare quel quid in più alla rosa di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede la pista che porta a Malcom, sì proprio il calciatore promesso sposo della Roma nella scorsa estate, finito poi al Barcellona. Prestito oneroso ...

Calciomercato Lazio - assalto a Zappacosta : Inzaghi ha chiesto l’esterno del Chelsea : Calciomercato Lazio, il club del patron Lotito sta cercando di accontentare le richieste del tecnico Simone Inzaghi sul mercato Calciomercato Lazio, il club capitolino si sta muovendo in queste ore per regalare a mister Simone Inzaghi gli innesti giusti per la conquista della Champions League sfumata nell’ultima giornata della passata stagione. Il tecnico ha chiesto un esterno di destra, zona del campo nella quale potrebbero partire ...

Lazio - furia tifosi contro Milinkovic : possibile la cessione già a gennaio - nuovo assalto del Milan : Non è un momento facile per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio beffa contro la Sampdoria, la rete di Immobile su rigore al 96′ sembrava spalancare le porte nel finale, poi all’ultimo respiro il pareggio di Saponara. I tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra ma soprattutto della stagione di Milinkovic-Savic, nel mirino è finito l’atteggiamento del calciatore, non vengono messe in dubbio ...