Gli accordi prematrimoniali arrivano in Italia

Ponte Morandi. Autostrade trasferisce gli indagati. Gli accordi escludono i familiari delle vittime dal processo : Una settimana decisiva per il Ponte Morandi. Da una parte inizia la demolizione dei primi 40 metri del viadotto, dall’altra, l’8 febbraio, c’è la seconda udienza dell’incidente probatorio. Intanto Autostrade ha completato il trasferimento di tutti i principali manager accusati del crollo e sono in via di definizione gli accordi con i familiari delle vittime: chi accetta i rimborsi non avrà più voce in capitolo nel processo. La ...

Usa si ritirano dal Trattato Inf : "La Russia ha violato Gli accordi" : Infine nel testo si legge: ' Sarebbe una cosa fantastica per la Russia e gli Usa, sarebbe ottimo anche per il mondo '.

Daniele Accordini - esperto enologo e direttore generale di Cantina Valpolicella Negrar - Verona - ed Amarone : "Il millesimo 2015 - miGlior ... : Sono state, pure, registrate percentuali di umidità molto basse , ideali per scongiurare attacchi di botrytis volgare e stimolare altresì la formazione della botrytis nobile , apportatrice d'unicità ...

‘Accordi&Disaccordi’ (NOVE) - Paragone (M5s) : “Sullo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto - condivido il principio ma non il modo. Non si dividono le famiGlie” : “La modalità con cui un principio giusto è stato applicato non mi è piaciuto per niente, i Cara non mi sono mai piaciuti”, dichiara Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, nel corso dell’ultima puntata dell’edizione invernale di ‘Accordi e Disaccordi’, il talk condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su NOVE. “Quei centri sono diventati un punto di business, quindi io difendo la ...

La bufala del fondo Blackrock che scarica chi non rispetta Gli accordi sul clima : La sede centrale del fondo Blackrock a New York (Getty Images) Un’email, apparentemente scritta dall’amministratore delegato di Blackrock, il più grande fondo di investimento del mondo, con sede a New York, ha fatto saltare dalla sedia investitori e giornalisti. Secondo la lettera, diffusa al pubblico mercoledì, la società avrebbe disinvestito dalle compagnie che non rispettano gli accordi di Parigi sul clima. Più precisamente – ...

Immigrazione : accordi bilaterali per filtrare Gli arrivi dai Balcani : "È necessario che l'Unione Europea assuma un ruolo più attivo nel far valere il proprio peso politico ed economico per bloccare le partenze e favorire i rimpatri". Lo ha dichiarato il governatore del ...

Nike sotto tiro in Olanda per Gli accordi col fisco : La Commissione Europea fa le scarpe a Nike. Bruxelles ha aperto un'indagine formale sul trattamento fiscale concesso dall'Olanda a Nike European Operations Netherlands BV e Converse Netherlands BV, ...

Erosione in Toscana : firmati Gli accordi per il ripascimento con i Comuni : Diciotto firme. Le hanno apposte altrettanti Comuni che si sono impegnati con la Regione Toscana a far eseguire in totale

Il governo britannico ha fatto firmare deGli accordi di segretezza alle aziende in vista di Brexit : Diverse aziende farmaceutiche sono state invitate a firmarli per evitare che circolassero informazioni potenzialmente impressionanti sull'ipotesi di un "no deal"

A che punto siamo suGli accordi sul clima dopo la Cop 24 : Al summit sul clima in Polonia è stato approvato il Katowice climate Package, il manuale di istruzioni per applicare l'accordo di Parigi. È il risultato di una Cop complicata, a causa di complessità ...

Clima - COP24 : possibile intesa sull’applicazione deGli accordi di Parigi : I Paesi partecipanti alla Conferenza sul Clima in Polonia (COP24) potrebbero essere vicini ad un’intesa per l’applicazione dell’Accordo di Parigi sulla limitazione dell’aumento della temperatura globale. Si ricordi che l’applicazione dell’Accordo è su base volontaria, e la loro supervisione dev’essere multinazionale e basata su delle chiare regole di trasparenza: la polemica a riguardo vede su fronti ...

L'Eliseo brinda con l'Outlet : Gli accordi si fanno ad arte : Acceso nel foyer del teatro Eliseo l'albero di Natale donato da Castel Romano, il Designer Outlet di Roma. Il Centro McArthurGlen ha deciso, infatti, di affiancare lo storico teatro di via Nazionale ...

L'Eurocommissione raccomanda ai paesi UE di usare l'euro per Gli accordi energetici - : I paesi dell'UE dovrebbero estendere l'uso dell'euro negli accordi energetici con i paesi terzi e i partecipanti al mercato europeo. Lo afferma oggi una nota della Commissione europea. "Gli Stati ...

La Castelli non fa promesse al vento : ecco il provvedimento che costringe le società eoliche a rivedere Gli accordi coi Comuni : È lo stresso primo cittadino di Rocchetta, Valentino Petruzzi, a riferire la notizia: 'Questo emendamento era stato da me sollecitato e concordato con l'amico On. Prof Nunzio Angiola del Movimento 5 ...