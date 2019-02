Dl Semplificazioni è legge dopo via libera della Camera

Dl Semplificazioni - Coldiretti : l’etichetta Made in Italy diventa legge : Con l’approvazione del Dl Semplificazioni diventa legge l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti in commercio, come richiesto dal 96% dei consumatori italiani. Ad affermarlo è la Coldiretti in occasione del varo definitivo da parte della Camera della norma contenuta nel decreto legge che estende a tutti i prodotti alimentari l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di provenienza geografica. “E’ una nostra grande ...

Decreto Semplificazioni è legge : La Camera ha approvato in via definitiva - con 275 voti a favore, 206 contrari e 27 astenuti - il ddl di conversione in legge del Decreto che contiene misure urgenti in materia di sostegno e ...

Dl Semplificazioni - dalla Camera ok alla fiducia con 275 voti a favore : è legge : Via libera definitivo al decreto legge sulle Semplificazioni da parte dell’Aula della Camera. Il provvedimento, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, diventerà dunque legge. I voti favorevoli sono stati 275, i voti contrari 206, 27 gli astenuti. L'articolo Dl Semplificazioni, dalla Camera ok alla fiducia con 275 voti a favore: è legge proviene da Il Fatto Quotidiano.

DL Semplificazioni - Coldiretti : “E’ legge l’etichetta Made in Italy” : Diventa legge l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per valorizzare la produzione agroalimentare nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori contro gli inganni dei prodotti stranieri spacciati per Made in Italy. Ad annunciarlo è il presidente della Coldiretti Ettore Prandini dopo il voto di fiducia alla Camera sul Dl semplificazioni che, assieme alla moratoria alle trivelle, contiene la norma ...

Trivelle - il governo poteva bloccarle con un decreto legge : “Recupereremo con una norma nel dl Semplificazioni” : Un decreto legge che non è stato approvato. Questo c’è dietro la questione dei tre permessi di ricerca di gas e petrolio nel mar Ionio concessi alla società americana Global Med. Una vicenda che ha provocato lo scontro tra Coordinamento nazionale No Triv e l’esecutivo e che rischia di segnare una divisione insanabile tra gli ambientalisti e il Movimento 5 Stelle che pure li ha appoggiati in diverse battaglie. Oggi, invece, lo scontro è ...

Il decreto Semplificazioni diventa «leggero». Restano fuori blockchain e startup : La promessa di un provvedimento robusto per sburocratizzare l'economia si è dissolta stamattina, nel consiglio dei ministri che ha approvato definitivamente - dopo due mesi di attesa - il decreto legge sulle semplificazioni. Alcune delle norme più attese sono ...