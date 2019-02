Borsa | Piazza Affari chiude in negativo a -2 | 6% | lo spread supera i 280 punti

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Unicredit - 6 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI punta a quota 20.000. Attesa per le trimestrali di Enel, Unicredit , Creval e Banco Bpm

Borsa : listino poco mosso a Piazza Affari : Avvio di settimana poco mosso per il listino di Piazza Affari . Stabile lo spread con i titoli tedeschi, spinto nella prima parte dalle tensioni politiche, e petrolio che scende a 62,2 dollari il ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in attesa della Fed - 30 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici con cui confrontarsi, in attesa delle decisioni della Fed

Borsa italiana oggi/ Piazza Affari stabile - asta Bot : tassi negativi prima volta da aprile - 29 gennaio 2019 - : Borsa italiana news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. Sul listino principale sale bene Azimut, mentre perde quota Banco Bpm

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda alle trimestrali Usa - 29 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda principalmente alle trimestrali delle società Usa visto che ci sono pochi dati in agenda

Borsa : Piazza Affari chiude in rialzo - Ftse Mib a +0 - 85% : Draghi ha rassicurato i mercati, affermando che "tutti gli strumenti, di politica monetaria, sono in campo", e che "la Bce sarà pronta a intervenire se necessario". I tassi di interesse sulle ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi - 24 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari attende le parole di Mario Draghi dopo la riunione del board della Bce in programma OGGI

Borsa - le società francesi controllano il 10% di tutta Piazza Affari : Nel mondo delle non quotate ci sono state l'acquisizione di Bnl da parte di Bnp o quella di Cariparma da parte di Credit Agricole. In primo piano 23 gennaio 2019 I francesi a Piazza Affari L'...

Piazza Affari : giornata nera in Borsa per Astaldi : Ribasso scomposto per il general contractor , che esibisce una perdita secca del 4,11% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...