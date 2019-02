Alla Camera tra i leghisti che di fronte a Tria temono di fare la fine di Renzi

Giovanni Tria - raptus contro Renato Brunetta Alla Camera : Roberto Fico massacra il ministro : Scene che hanno ben pochi precedenti, in aula alla Camera. A perdere le staffe è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che nel corso della sua informativa sugli ultimi dati Pil che hanno certificato l'ingresso dell'Italia in recessione si è rivolto a brutto muso contro Renato Brunetta: "Ma stai

Dl Semplificazioni - dAlla Camera ok alla fiducia con 275 voti a favore : è legge : Via libera definitivo al decreto legge sulle Semplificazioni da parte dell’Aula della Camera. Il provvedimento, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, diventerà dunque legge. I voti favorevoli sono stati 275, i voti contrari 206, 27 gli astenuti. L'articolo Dl Semplificazioni, dalla Camera ok alla fiducia con 275 voti a favore: è legge proviene da Il Fatto Quotidiano.

Verdetto Ue su Pil - informativa urgente Tria Alla Camera alle 11.30. Conte : 'recupereremo - richieste record per Btp' : alle 11,30 ci sarà un'informativa urgente alla Camera sui dati Istat relativi al prodotto interno lordo nel quarto trimestre 2018 con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Prevista per la mattinata la diffusione delle nuove stime sul Pil da parte della Commissione europea. Secondo i rumor l'outlook sul Pil italiano per il 2019 sarà rivisto ...

Iliad - il CEO Alla Camera dei Deputati : 'Priorità alla nostra rete' - investiti 3 miliardi : Il 5 febbraio è stata una data importante per il settore della telefonia mobile italiana, Benedetto Levi, Ceo di Iliad, è stato ospite presso la Camera dei Deputati e per l'occasione ha esposto tutto il progetto della nuova azienda di telefonia mobile francese, arrivata in Italia a maggio 2018. Fra i temi trattati, la nuova rete propria, gli ingenti investimenti per l'acquisizione dei lotti della banda associata alla rete 5G, alla possibilità ...

USA : “Niente più negazionismo sul clima : i democratici Alla Camera sono al comando” : “Niente più negazionismo sul clima: i democratici alla Camera sono al comando“: lo si legge sulla pagina Twitter della commissione Risorse naturali della Camera dei Rappresentanti USA, riferendosi alla prima audizione sul cambiamento climatico da 8 anni. Contemporaneamente si è tenuta un’audizione alla Camera sul controllo delle armi. I democratici hanno riconquistato il controllo della Camera alle elezioni di metà mandato ...

Tav - protesta Pd Alla Camera : “Ponti ha riferito esito dell’analisi direttamente al M5s - l’ho visto con i miei occhi” : “All’estensore del documento sulla Tav, il professor Marco Ponti, è stato vietato di venire a riferire in Commissione Trasporti, mentre è stato consentito di andare riferire al gruppo dei 5 stelle”. Lo ha affermato in aula alla Camera, protestando a nome del Pd, il deputato Davide Gariglio specificando di averlo visto “con i miei occhi”. Gariglio ha quindi chiesto “di far valere le prerogative del ...

Camera - il presidente Fico si taglia parte dello stipendio come i parlamentari M5s : “Soldi Alla Protezione civile” : Il presidente della Camera Roberto Fico, nel giorno in cui il M5s celebra il Restitution Day, ha annunciato che si taglierà parte dello stipendio come i parlamentari 5 stelle. “La politica deve essere esempio di etica pubblica, a partire dai costi”, ha scritto su Facebook. “Ne sono sempre stato convinto e lo ribadisco anche oggi: oltre ad aver rinunciato alla mia indennità aggiuntiva da presidente della Camera di 4.668 euro al ...

In fuga dal Venezuela. Flash mob M5s dietro Alla Camera. Evitato l'incrocio con i manifestanti anti-Maduro : Su piazza Montecitorio splende il sole, e illumina la protesta della comunità venezuelana italiana per il sostegno del governo gialloverde a Maduro. Alle spalle della Camera il Palazzo proietta la sua ombra su piazza del Parlamento, dove il Movimento 5 stelle festeggia con un rapido Flashmob (qualche foto su una scalinata a favor di stampa) il primo Restitution day della XVIII legislatura.Quando martedì è arrivata la ...

Iliad Alla Camera annuncia i suoi progetti : 5G e niente “trucchi” ai danni degli utenti : Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, ieri ha partecipato ad un'audizione in Parlamento avente ad oggetto la tematica del 5G. Ecco cosa ha detto L'articolo Iliad alla Camera annuncia i suoi progetti: 5G e niente “trucchi” ai danni degli utenti proviene da TuttoAndroid.