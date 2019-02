Stadio Roma | chiesto il processo per 15 persone | c' è anche l' imprenditore Luca Parnasi

Stadio di Roma - il pm chiede il processo per 15 : tra gli imputati anche Parnasi : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l’imprenditore Luca Parnasi, per l’ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi, per l’ex assessore regionale, Michele Civita, per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Davide Bordoni e per il soprintendente ai beni culturali di Roma, ...

Stadio Roma - chiesto il rinvio a giudizio di Parnasi - Palozzi - Civita e Bordoni e altri 11 : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l'imprenditore...

Stadio Roma - Procura chiede processo per Parnasi e altri 14 : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma . Il processo, chiesto dai pm capitolini coordinati dal Procuratore aggiunto ...

Stadio As Roma : avvio dei cantieri entro l'anno : I promotori , se vorranno, potranno aprire i cantieri dello Stadio della As Roma entro la fine dell'anno . Ad annunciarlo, nella giornata del 5 febbraio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi , ...

Stadio della Roma - Procura chiede rinvio a giudizio di Parnasi - Palozzi - Civita e Bordoni e altri 11 : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l'imprenditore Luca Parnasi,...

Stadio Roma : chiesto il processo per Luca Parnasi : La procura ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per quindici persone in relazione agli illeciti legati alla costruzione del nuovo Stadio della Roma che dovrebbe sorgere nell'area di Tor di Valle. La richiesta di processo, anzitutto, è stata avanzata nei confronti dell'imprenditore di Eurnova, Luca Parnasi, e di cinque suoi stretti collaboratori (Luca Caporilli, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, GianLuca Talone e Simone Contasta). Il pm ...

Stadio Roma - chiesto rinvio a giudizio per Luca Parnasi e altre 14 persone : Tra questi ci sono anche Palozzi, Civita, Bordoni e il soprintendente Prosperetti. L'ipotesi di reato è di associazione a delinquere, corruzione e finanziamento illecito

Stadio della Roma : l’ottimismo della Raggi e la realtà del nodo trasporti : Lo scetticismo del Politecnico di Torino La Gazzetta dello Sport oggi dedica una pagina al progetto Stadio della Roma. Riporta l’ottimismo della sindaca Virginia Raggi: “Politicamente, non dovrebbero esserci piu` dubbi: lo Stadio a Tor di Valle si fara`, e i cantieri (probabilmente) apriranno entro l’anno. Lo annuncia Virginia Raggi davanti ad una platea di fedelissimi. Felici, nonostante lo scetticismo che emerge dalla relazione del ...

Svolta sulla costruzione dello Stadio della Roma : L'ha annuncita la sindaca Raggi. Festeggiano i tifosi giallorossi con tanto di striscione esposto sui gradini del Campidoglio

Sì della Raggi : 'Relazione ok - la Roma avrà il suo Stadio' : ... è il messaggio che emerge dalla relazione del Politecnico, scrivono Alessandro Catapano e Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport'. Che ha solo un valore consultivo, ma riprende fedelmente le ...

Raggi : lo Stadio a Roma si fa - cantieri possono aprire entro anno : L'articolo Raggi: lo stadio a Roma si fa, cantieri possono aprire entro anno proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Stadio Roma - il Politecnico : “I trasporti previsti non bastano - serve alternativa all’auto”. Ma il nuovo piano non esiste : Prima i trasporti e poi lo Stadio. E almeno il 60% dei tifosi utilizzi i mezzi pubblici. Il termine “catastrofico”, riferito alla viabilità del quadrante, resta lì, virgolettato e in grassetto, a ricordare che i flussi di traffico in direzione del futuro Stadio di Tor di Valle saranno insostenibili per la città di Roma. Questo “se” – e qui sta il punto – non si provvederà non solo a realizzare quanto già previsto in seno al nuovo progetto (del ...

Fassina : fuori luogo trionfalismi Raggi su nuovo Stadio Roma : Roma – “Sul progetto di business park e annesso stadio per la Roma a Tor di Valle, e’ davvero fuori luogo il trionfalismo della Sindaca e dei vertici nazionali del M5S. Nonostante siano state attenuate le valutazioni del Politecnico di Torino sulle conseguenze catastrofiche dell’opera sulla mobilita’ ordinaria, non soltanto su quella connessa con le partite, i problemi seri, strutturali, rimangono e le soluzioni ...

Lo Stadio della Roma tra gli annunci di Virginia Raggi e la realtà : “Diciamo subito che lo stadio si farà e i proponenti possono aprire i cantieri entro l’anno”, annuncia trionfante la sindaca Virginia Raggi. E pazienza se lo stesso annuncio lo aveva già fatto a febbraio del 2017 dopo l’accordo con il club giallorosso e la Eurnova di Luca Parnasi sul nuovo progetto