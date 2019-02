Spot del governo a Sanremo E scoppia la polemica

Sanremo - dal giradischi a Spotify «La vera magia del festival per noi 19enni? Cantare con i nostri genitori» : Con i miei genitori, la sera prima di cenare, parliamo un po' di tutto. Ma mai di musica. La distanza che ci separa, in quel microcosmo che vive di esperienze, ricordi e generazioni, è veramente ...

'Mangia come Andy Warhol' : lo Spot trent'anni dopo la morte dell'artista : A più di 30 anni dalla sua morte, Andy Warhol riappare in un uno spot commerciale in occasione del Super Bowl, la 53esima edizione della finale del campionato della National Football League. Non c'è ...

Disabili e videogiochi - il video dello Spot sul controller che abbatte le barriere : Come funziona l'Adaptive controller Il gamepad di Xbox è stato lanciato a Los Angeles nel giugno 2018 in occasione dell'E3, una delle fiere di videogiochi più importanti al mondo. È una postazione di ...

Super Bowl 2019 - lo Spot del Washington Post sulla libertà di stampa - : "Sapere ci rende liberi" è lo slogan lanciato alla fine del video e accompagnato dal nuovo motto del giornale "Democracy Dies in Darkness". Fra le immagini, il ricordo di tre reporter catturati o ...

NCIS 16 - lo Spot del Super Bowl anticipa il ritorno di Ziva - ma in che modo? : "Pensavate che la sua storia fosse conclusa. Ma ora il più grande mistero di sempre di NCIS sarà svelato" queste parole accompagnano i 10 secondi di spot di NCIS trasmessi da CBS nel corso del Super Bowl, un appuntamento da oltre 100 milioni di spettatori negli Stati Uniti. Uno spot che ha riportato Ziva nel mondo di NCIS, un regalo, una sorpresa per i fan della serie di tutto il mondo.L'episodio è il tredicesimo della sedicesima stagione di ...

Al Super Bowl la prima volta di un quotidiano : Spot del Washington Post per difendere il giornalismo : Uno spot da 5,25 milioni di dollari durante il SuperBowl per mettere in evidenza l'importanza del giornalismo e il ruolo essenziale dei giornalisti nelle vite di tutti i giorni. Nella notte il ...

Avengers : Endgame - lo Spot del Super Bowl LIII nel dettaglio : Lo spot si apre con un piccolo tributo ai caduti di Infinity War , giusto per ricordarci ancora una volta che ci troviamo in un mondo che si è dissolto per metà, come si nota anche dal logo dei ...

Barbara D'Urso - lo Spot del nuovo programma è tutto da ridere : Live - Non è la D'Urso : Sta arrivando Live - Non è la D'Urso il nuovo prime time targato Videonews di prossimamente in onda su Canale 5. E da oggi parte lo spot tutto da ridere nel quale la conduttrice veste i panni di ...

Il Washington Post lancia uno Spot per il Super Bowl sull'importanza del giornalismo : Il Washington Post lancerà per la prima volta uno spot al Super Bowl, la finalissima di football americano in calendario domenica che è l'evento sportivo più seguito dell'anno. La pubblicità, di 60 secondi, che andrà in onda nel quarto quarto della sfida tra i New England Patriot e i Los Angeles Rams, sarà dedicata all'importanza del giornalismo e ai pericoli che corrono i reporter. La voce narrante ...

ll Torino sbarca su Spotify : musica e playlist granata sul profilo ufficiale del club : La musica si colora di granata sul profilo ufficiale del club, disponibile da oggi sul servizio di musica in streaming più popolare del mondo. L'articolo ll Torino sbarca su Spotify: musica e playlist granata sul profilo ufficiale del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Naomi Osaka ‘occidentalizzata’ in uno Spot giapponese : l’Oriente razzista si vergogna della sua campionessa hafu [VIDEO] : La Nissin trasforma i tratti ‘hafu’ di Naomi Osaka in una delle sue pubblicità: la campionessa diventa occidentale, il Giappone torna a fare i conti con il razzismo e gli stereotipi estetici Il razzismo è una delle piaghe principali dell’epoca moderna, capace di diffondersi a macchia d’olio in diversi ambiti della società contemporanea. Come spesso accade, essendo lo sport, per certi versi, lo specchio della realtà ...

La modella Ye Zuo si scusa per lo Spot Dolce e Gabbana : ‘Mi ha rovinato la carriera’ : Si sente “colpevole e piena di vergogna” nonché teme di aver “completamente rovinato” la sua carriera: è la modella cinese Ye Zuo, protagonista dei discussissimi spot a tema Cina di Dolce & Gabbana che si sono rivelati essere piuttosto offensivi per la sensibilità del popolo cinese, il quale ha accusato i due stilisti di razzismo. La spinosa questione – costata anche un Tapiro d’Oro ai due celebri fashion ...

Adrian - la rabbiosa polemica contro lo Spot dello show di Celentano : insurrezione contro Mediaset : Scoppia l'ultima polemica su Adrian , il racconto-graphic novel di Adriano Celentano su Canale 5 al centro di mille rumors, accuse e defezioni. Quale ultima polemica? Presto detto, quella relativa al ...

Lo Spot antirazzista dell’Inter che cambia significato ai buu : Video con i testimonial Da discriminatorio a inclusivo. È il senso del Buu per la campagna dell’Inter “Write it, don’t say it”. E così Buu diventa Brothers Universally United. Il Presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, il capitano Mauro Icardi e alcune leggende del Club tra le quali Luis Figo appaiono in un video per la campagna antirazzismo dell’Inter. Tutti hanno scritto Buu da qualche parte. ...