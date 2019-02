Prima di Metro Exodus c' era Artyom' s Nightmare | il corto animato che fa da prologo al

Metro Exodus non uscirà su Steam Prima del 2020 : Dopo un lungo periodo in pre-order su Steam, Metro Exodus si prepara ad abbandonare la piattaforma fino al 14 Febbraio 2020, a causa di una recente collaborazione tra Epic Games e Deep Silver, per portare il gioco sulla nuova piattaforma Epic Games Store come esclusiva temporanea. Metro Exodus esce da Steam: Valve afferma “è un comportamento scorretto” Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic ha dichiarato: Metro ...