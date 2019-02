Ordine d’uscita e scaletta della seconda serata di Sanremo 2019 | tutti gli ospiti in

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Ordine d'uscita e scaletta della seconda serata di #Sanremo2019: tutti gli ospiti in diretta tv e streaming RaiPlay https… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Ordine d'uscita e scaletta della seconda serata di #Sanremo2019: tutti gli ospiti in diretta tv e streaming RaiPlay https… - OptiMagazine : Ordine d'uscita e scaletta della seconda serata di #Sanremo2019: tutti gli ospiti in diretta tv e streaming RaiPlay… - UnDueTreBlog : In attesa di scoprire insieme l'ordine d'uscita delle 12 canzoni che si esibiranno questa sera, vi facciamo compagn… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)Con ladiviene rivelata la prima traccia di quello che sarà il ritorno al Teatro Ariston di Claudio Baglioni, con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Si riapre quindi la scena dell'ampio palco ideato da Francesca Montinaro, che quest'anno si sviluppa in uno spazio mai conosciuto dello storico teatro sanremese e che ricrea un ideale golfo mistico nel quale è immersa l'orchestra. Non sono stati pochi i problemiprima, a cominciare da quelli con l'audio che sembrano aver compromesso gran parte delle esibizionidi debutto che ha vistoi 24 artisti in gara alla presentazioneloro opera e fino a ben oltre l'una di notte. 12 le canzoni che saranno sul palco per lacon tantiin programma, a cominciare da Fiorella Mannoia che sarà all'Ariston con Il peso del coraggio, ultimo singolo che ...