Maria De Filippi | età | figlio e altezza La carriera della presentatrice

Alfonso Signorini su Maria De Filippi e Costanzo : 'Dormono in camere separate' : Maria De Filippi, autrice, produttrice e conduttrice televisiva, è sicuramente una delle donne della tv italiana più stimate del momento. La De Filippi ha consolidato la sua notorietà negli anni con Uomini e Donne, Amici, C'è posta per te e Tu si que vales. I suoi programmi sono i più chiacchierati nel mondo dei social e del web più in generale. Poco si parla però della vita privata della donna e del marito Maurizio Costanzo, ma Alfonso ...

Maria De Filippi e il sesso con Maurizio Costanzo - Alfonso Signorini : “La sparo grossa…” : Alfonso Signorini, ospite fisso a La Repubblica delle Donne, la trasmissione condotta da Piero Chiambretti su Rete 4, ogni settimana “regala” al pubblico qualche gossip. Stavolta è toccato a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Argomento? Il sesso. “Maria De Filippi ha sempre dichiarato di essere una pippa per quanto riguarda il sesso”, ha detto il direttore di Chi. “Adesso la sparo grossa – ha continuato ...

Trono Over : Gianbattista e Claire erano d'accordo - hanno ingannato Maria De Filippi : Oggi la puntata del Trono Over di Uomini e Donne è stata ricca di sorprese, Gemma Galgani e Rocco Fredella si sono riavvicinati e Gianbattista e Claire sono usciti allo scoperto grazie a un attento telespettatore che li ha filmati in un bar, mentre si accordavano per cercare di restare più a lungo nella trasmissione. L'autore del filmato ha pensato bene di inviare il tutto a Gianni Speri e Maria ha provveduto a mandarlo in onda. Nella scorsa ...

