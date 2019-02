Manuel Bortuzzo | i due fermati | «Non volevamo colpire lui» Accusa di tentato omicidio

Manuel Bortuzzo - uno dei fermati : “Giusto che abbia giustizia. Scriveremo lettera alla famiglia per chiedere scusa” : “Io mi sono costituito e vado in carcere perchè è giusto che Manuel abbia giustizia“. È quello che ha fatto mettere a verbale Lorenzo Marinelli, il 24enne che ieri ha confessato di aver ferito Manuel Bortuzzo. Nella serata di ieri il giovane di Acilia è entrato negli uffici della questura di Roma e si è costituito insieme a Daniel Bazzano, di un anno più anziano: sono loro due che hanno sparato al nuotatore raggiunto da un colpo di ...

Manuel Bortuzzo ricorda tutto : «Mamma - devi essere forte. Ora l?allenamento più duro» : Non ha pianto Manuel quando si è svegliato, si è guardato intorno e ha capito di essere steso su un letto d?ospedale. Nessuna lacrima ha macchiato i suoi occhi castani neanche...

Manuel Bortuzzo – Arrestati gli aggressori della giovane promessa del nuoto italiano : le loro parole sono agghiaccianti : Si conoscono finalmente i nomi degli aggressori di Manuel: le parole agghiaccianti dei ragazzi che hanno sparato per sbaglio la giovane promessa del nuoto italiano Giustizia è stata finalmente fatta: si conoscono i nomi degli aggressori di Manuel Bortuzzo, che poche sere fa hanno sparato alla giovane promessa del nuoto italiano, che ha subito una lesione midollare completa e non potrà dunque più camminare. Come si pensava, c’è stato ...

Spari contro Manuel Bortuzzo - gli avvocati di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano : “Hanno pianto” : Si sono presentati in Questura a Roma, accompagnati dai loro avvocati, due ragazzi di 24 e 25 anni di Acilia per il ferimento di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore raggiunto da un colpo di pistola in piazza Eschilo, all’Axa, la notte tra sabato e domenica. Nell’interrogatorio negli uffici della Squadra Mobile, i due (Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano) hanno detto di “aver sparato per errore”. Lo scooter trovato ...

Manuel Bortuzzo - la confessione dei due fermati : «Non volevamo sparare a lui» : «Pioveva, era buio, è stato un errore». È questa la confessione dei due ragazzi che si sono presentati in questura con gli avvocati e hanno ammesso di aver sparato a Manuel Bortuzzo, il nuotatore che non potrà più camminare. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, di Acilia, si sono costituiti dopo il ritrovamento della pistola con cui era stato colpito Manuel. Pensavano di sparare ai ragazzi con cui avevano avuto una rissa poco prima ...

