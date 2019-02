Londra | si muove a passi da gigante Rsa Insurance

Londra : Taylor Wimpey si muove verso il basso : Aggressivo ri basso per Taylor Wimpey , che passa di mano in perdita del 2,47%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Londra : United Utilities si muove verso il basso : Aggressivo ri basso per United Utilities , che passa di mano in perdita del 2,55%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che United Utilities mantiene forza ...

Londra : Shire si muove verso il basso : Si muove in profondo rosso Shire , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,91% sui valori precedenti. L'andamento di Shire nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza ...

Londra : si muove a passi da gigante Glencore : Ottima performance per Glencore , che scambia in rialzo del 2,10%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore più pronunciata rispetto all'...