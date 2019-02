Come ripulire il profilo di Twitter con il metodo di Marie Kondo

wired

: @ForcinaMarco @ocram1926 Nessuno nega. Balle! Ma il fine di calciopoli non era quello di salvare e ripulire il calc… - Frances83206970 : @ForcinaMarco @ocram1926 Nessuno nega. Balle! Ma il fine di calciopoli non era quello di salvare e ripulire il calc… - F3der : RT @CHEMIGLOLU: @Claudia50827317 @Sara41153168 @MichelaMeloni1 @brielemerenda L’onestà è stata un’esca per gli indecisi e gli indignati, co… - MeryIppolito : @POPOLOdiTWlTTER @Luciano06815942 Ditelo ai comunisti schifosi loro lo sanno come reagiscono le merde li conoscono… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Ispirandosi al popolare show di Netflix Facciamo ordine con, Julius Targn ha creato uno strumento che permette di mettere in ordine la propria timeline dieliminando tutti quei profili che molti utenti non si ricordano nemmeno di seguire. Propriosuggerisce di fare la scrittrice giapponese, esperta in economia domestica, con gli oggetti di casa.Il programma di Netflix si basa suldi organizzazione Kon Mari, ideato da, e aiuta tante persone a sbarazzarsi finalmente di cianfrusaglie, libri, vestiti e altri oggetti che sono superflui. Sfruttando lo stessoper creare ordine, Julius Targn ha creato Tokimemi Unfollow.Installabileestensione del browser, Tokimeki Unfollow è facile da usare e permette di scorrere uno alla volta i profili seguiti sudando così la possibilità di scegliere se continuare a seguirli o eliminarli. ...