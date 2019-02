Suore violentate da preti | il Papa ammette | E' un problema su cui dobbiamo fare di

Scandalo in India - Suore abusate per anni da preti cattolici : “Violentate decine di volte” : L'Associated Press ha raccolto i racconti di numerose suore che hanno denunciato di aver subito violenze da parte di preti cattolici negli ultimi dieci anni. Alcune di loro erano minorenni: "Sono stata abusata 13 volte in due anni. Ne ho parlato con la mia superiore ma alla fine ho lasciato perdere. Ero troppo spaventata". Nella bufera anche il vescovo di Kerala.Continua a leggere