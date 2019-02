Reddito di Cittadinanza anche in Liguria | ecco tutto quello che c' è da sapere

I sindacati lanciano l'allarme : "Il Reddito di Cittadinanza può innescare guerra tra poveri" : I sindacati CGIL, CISL e UIL sono stati ascoltati in audizione sul "decretone" con le misure del Reddito di Cittadinanza e Quota 100 e hanno espresso un parere per nulla positivo riguardo queste due iniziative del governo che, invece, sono molto attese dai cittadini. In particolare, secondo i sindacati, si rischia di innescare una vera e propria guerra tra poveri.Prima di tutto, potrebbe crearsi una accesa concorrenza tra nuovi e vecchi ...

Tutti i falsi siti per il Reddito di cittadinanza : (foto: Antonio Masiello/Getty Images) Dal 4 febbraio 2019 è online la versione (che dovrebbe essere) definitiva del portale dedicato alle informazioni e alle iscrizioni per il reddito di cittadinanza, a cui ci si potrà registrare a partire dal 6 marzo. L’unico indirizzo web corretto per accedere al sito è redditodicittadinanza.gov.it, sotto la gestione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Se già negli scorsi mesi avevano ...

Reddito di cittadinanza - confermati sul sito gli sgravi fiscali alle aziende che assumono : Dal 6 marzo sarà possibile iniziare a presentare le domande per il Reddito di cittadinanza, tramite Caf, tramite Poste Italiane o utilizzando il nuovo sito dedicato alla misura che è stato messo in rete ieri 4 febbraio. Il portale fino al 6 marzo sarà solo un sito di informazione per poi diventare strumento operativo per la presentazione delle istanze. Naturalmente per utilizzare il canale telematico sarà necessario dotarsi dello Spid, il ...

Reddito Cittadinanza - allarme Inps : “Il 45% dei dipendenti al Sud prende meno del sussidio” : Il presidente uscente dell'Inps Tito Boeri ha sottolineato il paradosso: "Il 45% dei dipendenti privati del Sud ha "redditi da lavoro netti inferiori a quelli garantiti dal Rdc a un individuo che dichiari di avere un Reddito uguale a zero". Quasi la metà dei lavoratori del privato percepisce quindi meno del sussidio che percepirebbero i disoccupati, e cioè 780 euro al mese.Continua a leggere

Castelli a Radio 24 : «Il Reddito di cittadinanza sarà permanente» : ... tant'è che li vedrò abbastanza presto perché voglio approfondire con loro una serie di temi», ha detto il sottosegretario all'Economia Laura Castelli. «Le imprese - ha aggiunto Laura Castelli - ...

Reddito di cittadinanza - Istat e Inps dimezzano la platea a 2 - 7 milioni : La platea complessiva sarà composta da 1 milione e 308 mila famiglie, delle quali oltre la metà, il 57% al Sud, e 2 milioni e 706 mila persone. Ieri, in audizione in commissione Lavoro al Senato sul ...

Reddito di cittadinanza sul web - ma ancora non è possibile presentare la domanda : E' online da ieri il sito internet per chiedere il Reddito di cittadinanza, il sussidio volto al reinserimento occupazionale di quella fascia di popolazione che risulti più debole ed emblema delle linee di indirizzo politico del Movimento 5 Stelle. Le domande potranno essere presentate a partire dal 6 marzo e fino a quella data lo spazio dedicato al Reddito di cittadinanza assumerà esclusivamente un carattere informativo finalizzato a rispondere ...

Reddito di cittadinanza - come dovrebbe funzionare la "card" : La carta prepagata, che assomiglia in tutto e per tutto alle PostePay, non riporta riferimenti al Reddito di cittadinanza...

Reddito di cittadinanza - il sito del governo regala dati a Google e Microsoft : In foto: Lino Banfi e Luigi Di Maio – Roberto Monaldo / LaPresse È la vetrina del Reddito di cittadinanza, ma non è per niente blindata. Il sito internet della misura simbolo del Movimento 5 Stelle presenta qualche falla tecnica che, alla fine, potrebbe potenzialmente aiutare Google e Microsoft a raccogliere dati per gli Stati Uniti d’America in un ipotetica guerra cibernetica contro l’Italia. Il sipario sul sito che spiega ...

Reddito di cittadinanza : il sito violerebbe la privacy secondo esperto di cyber security : Il nuovissimo sito creato per gestire e richiedere il Reddito di cittadinanza (Redditodicittadinanza.gov.it) potrebbe avere un grave problema, ossia la violazione della privacy degli utenti. A quanto pare, infatti, il sito potrebbe violare le nuove norme per la privacy previste dal recente regolamento europeo chiamato GDPR, come ha fatto notare l'esperto di sicurezza informatica Matteo Flora sul suo blog, in un post nel quale sottolinea alcuni ...

I sindacati bocciano il Reddito di cittadinanza : "Rischio guerra tra poveri" : Il reddito di cittadinanza rischia di innescare "una vera e propria guerra tra poveri". E' l'allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil nell'audizione sul decretone. I sindacati denunciano "la concorrenza" che rischia di crearsi tra nuovi e vecchi precari dell'Anpal (cioè tra i navigator e i lavoratori storici), ma anche "l'effetto spiazzamento" degli utenti dei centri per l'impiego non beneficiari del reddito che potrebbero passare in secondo ...