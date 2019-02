Mikaela Shiffrin ha vinto il supergigante di Are | prima gara dei Mondiali di sci | davanti

VIDEO Mikaela Shiffrin vince l’oro nel superG dei Mondiali - l’americana beffa Goggia per due centesimi : Mikaela Shiffrin è la nuova Campionessa del Mondo di superG, la statunitense ha conquistato la medaglia d’oro ad Are (Svezia) beffando Sofia Goggia per appena 2 centesimi. La 23enne di Vail ha dettato legge nella gara d’apertura della rassegna iridata incominciata oggi ad Are (Svezia) e ha posto il suo quinto sigillo ai Mondiali, il primo di sempre in questa specialità dopo tre trionfi consecutivi in slalom. La dominatrice della ...

Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 : Sofia Goggia - è un argento dolceamaro. Mikaela Shiffrin vince per 2 centesimi : Cominciano subito con una medaglia i Mondiali di sci alpino 2019 per l’Italia. Sofia Goggia conquista uno straordinario argento nel SuperG femminile, vedendo sfumare la vittoria per appena 2 centesimi. A beffarla la solita Mikaela Shiffrin, fuoriclasse americana che sta segnando in maniera indelebile un’era dello sci internazionale. In una gara in cui l’equilibrio ha regnato sovrano, la svizzera Corinne Suter si è assicurata il ...

Mondiali Sci 2019 – Terribile caduta per Lindsey Vonn ad Are : la reazione di Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin [VIDEO] : Che spavento per Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin: la reazione della sciatrice italiana e della collega statunitense alla caduta di Lindsey Vonn nel SuperG femminile dei Mondiali di Are 2019 Lindsey Vonn ha fatto preoccupare il mondo intero a causa della Terribile caduta durante il SuperG dei Mondiali di sci 2019 in corso ad Are. La campionessa statunitense, che dopo la rassegna iridata si ritirerà dalle gare, non ha riportato gravi ...

Sci alpino – Mikaela Shiffrin a quota 56! Pazzesca vittoria nello slalom di Maribor - Costazza migliore azzurra : Costazza ottava nello slalom di Maribor: è il miglior risultato stagionale. Shiffrin Pazzesca nella prima manche: trionfo numero 56 Se ti chiami Mikaela Shiffrin, puoi fare il diciottesimo tempo nella seconda manche e vincere comunque con un distacco abissale. La statunitense stacca anche Vreni Schneider e conquista la vittoria numero 56 in carriera in Coppa del mondo trionfando nello slalom di Maribor, ultima gara delle donne prima ...

Sci - Mikaela Shiffrin domina lo slalom speciale di Maribor : Maribor, Slovenia, - Tredicesima vittoria stagionale, cinquantaseiesima in Coppa del Mondo. Numeri da record per Mikaela Shiffrin . L'americana si aggiudica anche lo slalom speciale di Maribor e bissa la vittoria di ieri, in gigante, ex aequo con la Vlhova . Delude la slovacca, fuori ...

Sci alpino - Slalom Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin vince in scioltezza ed aggiorna il libro dei record. Ottava Chiara Costazza : Incontenibile, inesorabile, inafferrabile. Mikaela Shiffrin completa il weekend perfetto a Maribor (Slovenia) e vince anche lo Slalom dopo aver già messo in cascina il gigante di ieri. Anche la prova odierna ha messo in mostra una fuoriclasse impareggiabile, pronta a stupire anche nei Mondiali di Are che inizieranno tra pochi giorni. Dopo una prima manche nella quale aveva letteralmente dominato la detentrice della Coppa del Mondo è scesa con ...

Sci alpino – Slalom femminile di Maribor : Mikaela Shiffrin show - un secondo di vantaggio su Vlhova : Pazzesca Shiffrin nello Slalom di Maribor: ha un secondo di vantaggio su Vlhova. Costazza decima, qualificate anche Irene Curtoni e Della Mea Ultima gara di Coppa del mondo femminile prima della partenza per i Mondiali. A Maribor, nella prima manche dello Slalom, Mikaela Shiffrin dà un’incredibile dimostrazione di forza andando al comando con un secondo netto di vantaggio su Petra Vlhova, che nel gigante del giorno prima aveva ...

LIVE Sci alpino - Slalom Maribor 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin inarrestabile! Petra Vlhova insegue a un secondo. Costazza decima : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione ...

Sci alpino - Slalom Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche - Vlhova a un secondo : Mikaela Shiffrin ha ipotecato la vittoria nello Slalom di Maribor. L’americana ha dominato nella prima manche, infliggendo distacchi altissimi a tutte le avversarie, compresa Petra Vlhova, che ieri aveva occupato insieme a lei il gradino più alto del podio in gigante. Una prestazione semplicemente perfetta quella della nativa di Vail, che ormai è indirizzata verso il sesto successo in stagione tra i rapid gates. La slovacca è stata ...

LIVE Sci alpino - Slalom Maribor 2019 in DIRETTA : scontro titanico tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione ...

DIRETTA GIGANTE MARIBOR / Vittoria ex-aequo per Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova! - Coppa del mondo sci - : DIRETTA GIGANTE MARIBOR: Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova hanno vinto ex-aequo la gara slovena per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 1 febbraio 2019.

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova vincono a pari merito! Azzurre lontane dal podio : Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova vincono a braccetto il Gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo una prima manche nella quale aveva dominato la statunitense cede mezzo secondo nell’ultimo tratto della seconda prova e, suo malgrado, deve condividere il gradino più alto del podio con la slovacca, autrice dell’ennesima ottima gara della sua stagione, che conferma la sua crescita anche in ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin domina la prima manche del gigante di Maribor - Bassino migliore azzurra : Bassino quinta nella prima manche del gigante di Maribor: podio a 52 centesimi. Goggia si difende, Brignone fuori quando era terza È Marta Bassino la migliore delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor. L’atleta piemontese, partita con il pettorale numero 15, ha stabilito il quinto tempo sciando alla grande soprattutto nella prima parte del tracciato, passando terza al penultimo intermedio e perdendo un po’ di ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin subito avanti nella prima manche. Bassino vicina al podio - fuori Brignone : Mikaela Shiffrin non si ferma più anche in Gigante. Dopo la netta vittoria a Kronplatz, la statunitense è nettamente al comando anche dopo la prima manche del Gigante di Maribor. Ottima prestazione della nativa di Vail, che ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie nella parte più ripida della Pohorje. In seconda posizione a 48 centesimi c’è una sempre più convincente Petra Vlhova, che ormai si può davvero considerare una delle ...