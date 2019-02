Manuel | la fidanzata | ' L' ho visto cadere poi ha gridato ' Mi hanno sparato' '

Spari a Roma - la fidanzata di Manuel : "L'ho visto cadere - mi ha detto di chiedere aiuto" | Ora rischia la paralisi : Martina, 16 anni, quella notte era con il giovane nuotatore colpito per sbaglio fuori da un pub a Roma . La ragazzina sentita per la quarta volta dagli inquirenti. "Ero con lui, ho temuto che fosse morto"

Spari a Roma - la fidanzata del nuotatore : "Ho visto Manuel cadere - mi ha detto di chiedere aiuto" | Ora rischia la paralisi : Martina, 16 anni, quella notte era con il giovane nuotatore colpito per sbaglio fuori da un pub a Roma . La ragazzina sentita per la quarta volta dagli inquirenti. "Ero con lui, ho temuto che fosse morto"

La fidanzata del nuotatore ferito per errore a Ostia : 'Ho visto cadere Manuel . Diceva : mi hanno sparato'. Ora non muove le gambe : 'Quel motorino nero è spuntato dal nulla. Manuel e io eravamo di spalle. Pioveva. Avevamo i giacconi tirati su. All'improvviso lui si è girato verso di me e ha gridato 'Mi hanno sparato, chiama ...

Omicidio di EManuele Morganti - l'ultima carezza prima di morire La fidanzata ricostruisce l'aggressione : Per la cronaca va detto che, in carcere, con l'accusa di in Omicidio in concorso sono finiti Franco e Mario Castagnacci, rispettivamente padre e figlio, Paolo Palmisani e Michel Fortuna. La ragazza ...